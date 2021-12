BancoEstado extiende plazo del proceso de renovación de la tarjeta CuentaRUT

Hasta este jueves 30 de diciembre era el plazo para renovar la tarjeta de la CuentaRUT del BancoEstado, proceso que para la entidad bancaria culminó de manera exitosa.

Esta renovación consiste en el cambio de la banda magnética a chip y así evitar que el plástico se bloquee. Sin embargo, BancoEstado anunció que implementará un plan especial para un grupo acotado de rezagados cercano a los 700 mil clientes de un universo de 13,6 millones de tarjetas.

De esta manera, de acuerdo con la entidad, este proceso para los rezagados se realizará durante el primer trimestre de 2022.

Para efectuar el trámite las personas pueden acudir de forma presencial a las sucursales de BancoEstado, como también en BancoEstado Express y centros de Tarjetas Bex. Para mayor información de dónde puedo hacer el cambio puedes ingresar aquí para conocer el estado de las sucursales del país de la entidad bancaria.

Cabe señalar que si no ejecutas la renovación tu cuenta no quedará bloqueada, sino que continuará activo. Solamente se verá afectada la tarjeta, ya que no podrás hacer giros por cajero automático o pagos con el plástico, ya sea en supermercados o centros comerciales. Además, tendrá nuevas tarifas y se podrá hacer compras internacionales.

En tanto, si concretas el cambio la nueva tarjeta llegará entre cinco a siete días hábiles.