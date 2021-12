Cobre logra un inédito precio promedio este 2021: Superó en 50,72% lo registrado en 2020

Este 2021 fue un año histórico para el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, superando lo registrado en el 2020 en un 50,75%.

El principal commodity del país terminó este 2021 con una pequeña baja de 0,24% al tranzarse en US$ 4,3062, logrando mantenerse así durante todo este año por sobre los cuatro dólares.

Esto significó marcar un inédito promedio anual, ya que de acuerdo a los datos de Cochilco fue de US$ 4,2263.

“Hoy el precio del cobre se situó en cUS$ 439,6 la libra, esto es un alza de 1,1% respecto del viernes pasado”, señaló la Comisión Chilena del Cobre en su cuenta de Twitter.

Además, detalló que “con ello el precio promedio de 2021 se ubicó en cUS$ 422,6 por libra, el mayor promedio anual (nominal) desde que se llevan registros (1935)“.

Precio del cobre BML, 31 de diciembre:

US$ 4,396 la libra (US$ 9.692,00 la tonelada)

Variación diaria: -0,24%

Promedio 2021: US$ 4,226 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) December 31, 2021