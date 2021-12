Falabella descarta participación de Hernán Büchi en empresas competidoras tras requerimiento de la FNE

En relación con el requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Banco Chile, Consorcio, Hernán Büchi y Falabella, este último dijo en una declaración que “tiene la convicción” que demostrará ante el órgano jurisdiccional.

El requerimiento presentado fue por una supuesta infracción a la prohibición del interkicking horizontal o directo. En ese sentido, la FNE indicó que Büchi “ha sido director y/o ejecutivo relevante de Banco de Chile, Consorcio Financiero y Falabella, empresas que compiten entre sí en la oferta de productos y servicios bancarios y de seguros (en el caso de Banco de Chile, Consorcio y Falabella) y en la oferta de servicio de intermediación de valores (en el caso de Banco de Chile y Consorcio)”.

Es por ello, Falabella señaló que “Hernán Büchi es director de la matriz Falabella S.A. y no es director de Falabella Inversiones Financieras S.A. ni de su filial Banco Falabella Chile, entidades que tienen su propio directorio y su propio gobierno corporativo, que operan de acuerdo con la ley y las regulaciones bancarias”.

Asimismo, expresan que el exministro “no ha participado en sesión de directorio o actividad alguna de Falabella Inversiones Financieras S.A., ni de su filial Banco Falabella“. Además, “para garantizar el cumplimiento de la ley de interlocking, Falabella S.A. mantiene controles conforme a los cuales su directorio no recibe información comercialmente sensible ni estratégica de ninguna de sus filiales ni subsidiarias de éstas, dentro de las cuales está Banco Falabella”.

Finalmente, Falabella “tiene la convicción de que demostrará ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia su estricto cumplimiento de las normas sobre interlocking“, manifiestan en el escrito.