Ministro Cerda y tramitación del PGU: “Esperemos que los senadores estén de buen ánimo”

Este lunes el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en conversación con La Mañana Interactiva de Agricultura se refirió a la reciente aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Al respecto la autoridad aseguró que el avance de la iniciativa en el parlamento significa “un muy buen resultado, nos muestra que tenemos un muy buen proyecto, ojalá lo podamos promulgar lo antes posible. Lo de ayer fue un paso importante“.

“Ahora tenemos que ir al Senado, ojalá tengamos un resultado tan bueno tan rápido, porque en la medida de que lo aprobemos este proyecto durante el mes de enero nuestra intención es empezar a pagarlo el mes de febrero“, agregó el titular de la cartera.

En ese sentido Cerda hizo un llamado al Senado para que “ojalá nos permita aprobarlo durante este mes para finalmente hacerlo ley y que le lleguen estos recursos a los chilenos mayores de 65 años“, añadió.

“Yo creo que para que eso ocurra nosotros tenemos que ir con el mejor de los ánimos nosotros como Gobierno a explicar lo más posible este proyecto y llegar a acuerdos. Esperamos también que por otro lado los senadores estén en buen animo“, sostuvo.

Posteriormente el ministro explicó que “este beneficio es para todos los mayores de 65 años, ahí tenemos a mucha gente que tienen el pilar solidario. Para esas personas nuestra idea es partir con los pagos de forma automática al mes siguiente de publicada la ley”.

“Para el resto de las personas, que lamentablemente no tenemos todos los datos, necesitaremos algo más de tiempo para recolectarlos, estamos hablando de personas que pueden estar pensionados pero no tienen aporte Estado, o que son mayores de 65 años y no se han jubilado”, detalló Cerda.

En la misma línea la autoridad agregó que “a esas personas les vamos a solicitar sus datos y vamos a empezar a pagarles también este año. Pero esto no es una postulación, aquí solo requerimos sus datos para poder recopilar”.

Respecto a la polémica que ha surgido en torno al financiamiento de la iniciativa el ministro de Hacienda afirmó que “es parte de las discusiones que debemos tener, hay que tener todas las opiniones”.

“Hemos tenido una discusión sobre pensiones en las que no hemos podido avanzar durante muchos años, y creo que eso le importa más a las personas, más que cómo se paguen las pensiones”, dijo Cerda.

“Este proyecto efectivamente tiene un costo que es 0.9 puntos del PIB, y esto tenemos que financiarlo. El financiamiento tiene dos fuentes, por un lado tenemos fuentes que corresponden a gastos que venían en otros proyectos que finalmente no ocurrieron“, agregó.

“La otra parte son la reducción de extensiones, que vamos a estar discutiendo hoy día en la Comisión de Hacienda, que es un aumento de ingresos permanentes que van por las extensiones tributarias“, detalló.

Finalmente el ministro aseguró que “como gobierno estamos dispuestos a hablar, y si hay que cambiar algo (en el proyecto) estaremos disponibles para eso. Es un punto más técnico que político”.