Ministro Palacios: “Difiero en parte importante de las medidas que ha anunciado el Gobierno de Boric, pero lo voy a ayudar en todo lo que pueda”

El ministro de Economía, Lucas Palacios, fue el invitado central del primer encuentro presencial de la Asociación de Marcas del Retail desde su nacimiento en noviembre de 2019. El secretario de Estado compartió con los asociados de la entidad gremial, destacando que han estado “bien representados por su directorio en todas las instancias necesarias” y dedicando unas palabras al futuro Gobierno encabezado por Gabriel Boric.

“Soy optimista del futuro de Chile. Nos ha tocado enfrentar dificultades, y nos seguirá tocando hacerlo, pero vamos a seguir saliendo adelante. Por supuesto que yo difiero en parte importante de las medidas que ha anunciado el Gobierno de Boric, pero lo voy a ayudar en todo lo que pueda. Apenas nombre a quien me suceda, me voy a reunir con esa persona y le voy a traspasar todo lo que he aprendido de ustedes y de distintos gremios durante estos años”, destacó Palacios.

El ministro también proyectó un crecimiento de la inversión de un 18% en el 2021 y unos primeros meses de 2022 buenos para el sector: “La recuperación económica ha sido potente, el 40% de los retiros no se fue a consumo, por lo tanto existirá todavía una inercia importante en los próximos meses que impulsará la economía y el consumo”.

Palacios también se hizo cargo de la incertidumbre que podría afectar en 2022, sosteniendo que la inversión, sobre todo de las pymes “va a caer”, al mismo tiempo que proyectó la situación durante el año. “Anticipo unos próximos meses buenos para ustedes, pero desde el segundo semestre en adelante, vamos a ver”, agregó.

Paula Valverde, presidente de la entidad gremial, agradeció el permanente diálogo y la habitual disposición de la cartera liderada por Palacios, escuchando a los distintos actores de la industria, acogiendo propuestas e integrándolas cuando era necesario. “Sin duda que el ministro ha tenido un rol importante, especialmente en momentos complejos como la pandemia y a la hora de dar herramientas a muchas pymes que debieron partir desde cero. Esa es una labor compleja, pero que la colaboración público-privada ha hecho posible”, comentó.

Valverde agregó que “esa senda de la colaboración es el camino correcto y esperamos forjar, de la misma manera, una relación cercana con el futuro gobierno, con miras a fortalecer a un sector clave, que en 2022 seguirá enfrentando un escenario volátil y complejo. En ese sentido, la inflación, las perspectivas de crecimiento, pero principalmente las políticas públicas de gran envergadura, requieren de los más amplios consensos posibles para lograr plena legitimidad y el menor impacto en nuestra economía, después de dos años de enorme dificultad”.

En ese sentido, la timonel de la Asociación de Marcas del Retail sostuvo que “esperamos ser actores activos en la importante discusión de proyectos icónicos del programa del Presidente electo como lo son el de la jornada laboral de 40 horas y el aumento gradual del salario mínimo, ya que como parte de esta industria, las diversas empresas que representamos tienen mucho que aportar justamente para que los cambios se realicen de manera responsable”.