Ministro de Economía lanza “No me hostiguen”, plataforma para reportar cobranzas abusivas 

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, junto al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Lucas del Villar, y al superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, dieron a conocer la plataforma “No Me Hostiguen Cobranzas”, para que los consumidores reporten cobranzas y tratos indebidos.

La herramienta está alojada en el sitio web del Sernac y consiste en un botón que dirige al consumidor de manera directa al reporte de reclamo.

La Ley del Consumidor prohíbe que las empresas que realicen cobranzas extrajudiciales, acosen u hostiguen a los consumidores. Solo el año pasado, el Sernac recibió más de 14 mil reclamos relacionados a estas conductas.

El ministro Lucas Palacios resaltó que “los chilenos no se quieren pasar de listos, cuando tienen los recursos, pagan sus deudas, y así quedó en evidencia con las últimas cifras de morosidad. Por eso no es justo, no es necesario y tampoco es legal que los bancos los estén hostigando para poder cobrarles, porque la ley define muy bien hasta dónde se puede hostigar”.

Por su parte, el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar, explicó que “No me hostiguen” surgió “por la frustración o angustia que provoca el hostigamiento o las cobranzas por deudas que no corresponden. Queremos que los consumidores tengan un acceso más expedito a este tipo de reclamos y también como institución, poder visibilizarlos mejor para fiscalizar que este esté respetando la Ley en esta materia”.

Talleres de educación financiera

Una reciente encuesta realizada por el Sernac reveló que un 42% de los consultados no sabe o cree no tener derechos cuando tiene deudas sin pagar. Con ese diagnóstico, el servicio y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) desplegarán, en el próximo mes de marzo, un ciclo de talleres gratuitos online dirigidos a los consumidores que quieran conocer más sobre sus derechos en el mercado financiero y cómo acceder a los procesos de renegociación y liquidación.

“En forma colaborativa, constantemente trabajamos con Sernac para potenciar el conocimiento de los derechos de las personas en materia de endeudamiento y también sobre la Renegociación de la deuda en la Superir. Lo que queremos hacer es fortalecer nuestras charlas conjuntas, para que la ciudadanía esté cada vez más empoderada en estos temas. Oportunamente vamos a comunicar las fechas y las plataformas en que haremos estás capacitaciones, a contar de marzo”, dijo el superintendente Hugo Sánchez.

Balance del Sernac

El ministro Lucas Palacios aprovechó el lanzamiento de “No me Hostiguen” para realizar un balance de la gestión del Servicio Nacional del Consumidor.

“El Sernac cambió. Ahora no sólo se hace parte de las demandas colectivas, también está utilizando la tecnología, las herramientas digitales, para poder dotar de información y empoderar a los consumidores. Se ha transformado en una estrategia extraordinariamente exitosa. A esto le tenemos que sumar la Ley Pro Consumidor que incorpora una serie de otras garantías y beneficios”, dijo el jefe de la cartera.

Entre el 2018 y el 2021 el Sernac consiguió cerca de 140 mil millones de pesos en compensaciones tras fallos y avenimientos en juicios colectivos, beneficiando a más de 17 millones de personas. En tanto, solo en la pandemia, el Sernac logró soluciones equivalentes a 105 mil millones de pesos para 515.387 personas.