Chile emite bonos sostenibles por US$4.000 millones en moneda extranjera

En el marco del plan de financiamiento para el año 2022, el Ministerio de Hacienda informó que emitió bonos de Tesorería en los mercados internacionales por un total de US$4.000 millones.

Estas emisiones fueron ejecutadas en una operación en el mercado global correspondiente a tres bonos en USD de madurez a 5, 12 y 30 años de plazo, todos nuevos bonos sostenibles, es decir, cuyos recursos financian tanto proyectos verdes como sociales, según lo establecido por el Marco de Bonos Sostenibles de Chile.

La operación reafirma el liderazgo de Chile en el mercado de bonos temáticos, siendo el primer país en el continente americano que ha emitido bonos verdes en 2019 y, que desde el año 2020 también ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales, y bonos sostenibles.

Considerando la operación de este viernes, se ha emitido desde 2019 el equivalente a aproximadamente US$ 31 mil millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 17.800 millones son bonos sociales, US$ 7.700 millones son bonos verdes, y US$ 5.500 millones son bonos sostenibles. Considerando la emisión durante esta jornada, los bonos temáticos representan un 28,3% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

Cabe recordar que para este año, un plan de emisión de bonos por el equivalente a US$20.000 millones, de conformidad con la Ley de Presupuestos. La emisión de este viernes corresponde a la primera del año para Chile y denominada en moneda extranjera por un total de US$ 4.000 millones, de los cuales US$ 1.500 millones fueron en bonos con vencimiento en 2027, US$ 1.500 millones en bonos con vencimiento en 2034 y US$ 1.000 millones en bonos con vencimiento en 2052.

La nueva emisión de bonos sostenibles por parte del Ministerio de Hacienda corresponde a los esfuerzos que ha realizado la cartera en años recientes para avanzar en la diversificación de la base de inversionistas de bonos de Tesorería. Estas medidas incluyen los ajustes que permitieron la participación directa de inversionistas internacionales en emisiones de deuda en moneda local, las emisiones de bonos “verdes”, que ampliaron la base de inversionistas hacia aquellos con mandatos especializados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), y la emisión de bonos Formosa listados en la Bolsa de Valores de Taipéi.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó los resultados de las emisiones: “El acceso favorable del país a financiamiento en los mercados internacionales demostrado en la gran demanda de inversionistas interesados en la deuda de Chile, refleja la confianza en las finanzas públicas de Chile”.

Adicionalmente, el titular de la cartera, señaló que “la operación de hoy tuvo una importante interés por parte de los inversionistas globales de renta fija, obteniendo una demanda por cerca de un total de US$ 20 mil millones en casi 700 órdenes, lo que permitió al Gobierno completar dos tercios del programa de emisión en monedas extranjeras a tasas muy atractivas. Supimos navegar con éxito la continua volatilidad en los mercados internacionales, obteniendo US$4.000 millones con concesiones muy bajas comparadas con otros emisores soberanos que recientemente han emitido bonos en dólares”.

La operación de hoy recibió una demanda total, proveniente de 654 órdenes, de US$ 19.700 millones, es decir 4,9 veces el monto adjudicado. En lo específico aproximadamente US$7.300 millones fueron para el bono a 5 años, US$7.500 millones para el bono a 12 años y US$4.900 para el bono a 30 años.

Agencia Uno.