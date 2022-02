Pensión Garantizada Universal: Más de 80 mil solicitudes recibidas desde la entrada en vigencia del beneficio

Desde el 1 de febrero comenzó a regir la nueva Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que el Estado entrega mensualmente a todas las personas de 65 o más años y que no formen parte del 10% de los hogares de mayores ingresos de la población entre otros requisitos.

A casi dos semanas de su implementación, a nivel nacional, la red de ChileAtiende lleva casi dos millones de consultas y más de 80 mil postulaciones recibidas.

Así lo informaron la ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Andrea Balladares, el ministro del Trabajo y Previsión Social (s), Pedro Pizarro, y el director nacional (s) del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan José Cárcamo, quienes realizaron el primer balance con las solicitudes para recibir el beneficio.

“Este mes comenzamos con los primeros pagos de la PGU, pero también con el proceso de inscripción para aquellas personas que cumple con los requisitos, puedan solicitar el beneficio y acceder a este. Hasta ahora han ingresado 81.979 requerimientos a través de las distintas plataformas de ChileAtiende, principalmente por el sitio web. Por lo mismo, hacemos un llamado a los familiares y cercanos de las personas mayores que no están muy familiarizadas con la tecnología, a ayudarlos a realizar el proceso, que es muy simple y rápido de realizar”, afirmó la ministra (s) Balladares.

Requisitos para obtener la PGU

Los requisitos para acceder al beneficio son haber cumplido 65 años de edad; no pertenecer al 10% más rico de la población, acreditar residencia por un período no menor a 20 años en el país y en los últimos cinco años, no inferior a cuatro años y tener una pensión menor a $1.000.000 de pesos.

“Es importante recalcar este aspecto. Quienes ya están en el Pilar Solidario, no tienen que hacer ningún trámite. Ellos recibirán la nueva PGU -que reemplazará al Pilar Solidario- de manera automática”, comunicó el ministro (s) Pizarro.

“Y las seiscientas mil personas que pueden incorporarse al beneficio, deben hacer la postulación a través de los canales que ha implementado ChileAtiende. Cumpliendo los requisitos, serán incorporados y recibirán sus pagos a partir de agosto”, añadió.

Cifras de ingreso de solicitudes

En la oportunidad, además se dieron a conocer cifras regionales de ingreso de solicitudes, donde la Región Metropolitana lidera con un 43,1%, seguido de Valparaíso (13,1%) y de Biobío con un 8,5%. Además, se señaló que la mayoría de estos ingresos correspondían a mujeres.

Respecto del uso de los canales de comunicación, en la ocasión se señaló que el sitio www.chileatiende.cl registra más de 1 millón 800 mil consultas, seguido del Call Center 101 que supera los 180 mil requerimientos.

“En diez días, hemos tenido poco más de ochenta mil postulaciones, lo que deja en evidencia lo importante que es la PGU como política pública. Y además, el 80% de esas postulaciones han sido realizadas a través del sitio web, lo que también habla de la confianza que ha generado el sistema en los adultos mayores. En meses normales, las postulaciones al Pilar Solidario y otros beneficios, no pasan de las veinticinco mil”, añadió Pizarro.

Consultado respecto del proceso de implementación, el director nacional (s) del IPS, Juan José Cárcamo, señaló que la institución está muy satisfecha porque ha logrado posicionar la web www.chileatiende.cl como referente de las consultas de los usuarios, registrando más de 1 millón 800 mil visitas.

Por el contrario, las atenciones presenciales bordean las 50 mil a nivel nacional y se convierten en la tercera vía de consulta más importante, lo que habla de un cambio de comportamiento de las personas de cómo realizan los trámites.

Además, las autoridades explicaron en extenso que la PGU reemplaza los beneficios de vejez del Pilar Solidario y las personas pasan automáticamente a este nuevo sistema. En este caso, no tienen que hacer ningún trámite: ya están recibiendo el monto en las fechas y forma de pago habituales.

Agencia Uno.