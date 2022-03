Senador Juan Luis Castro pide al Gobierno “paquete de medidas fiscales” para evitar quinto retiro

El senador socialista, Juan Luis Castro, afirmó que la idea de mejorar la ayuda social a la población, es un pilar fundamental del Presidente Gabriel Boric.

En esa perspectiva, no dudó en enviarle un claro mensaje: “Le pido al Gobierno que durante el presente mes de marzo envíe al Congreso un paquete de medidas fiscales, para ayudar a todos los sectores sociales que en la postpandemia se han visto afectados por la mayor inflación, falta de fuente laboral y añoran una reactivación económica”.

El parlamentario dejó en claro que “no me opongo a que se presenten proyectos sobre el quinto retiro de fondos de pensiones de las AFP y estos pueden llegar al Congreso y discutirse. Pero cuidado, no pasemos el dinero de un bolsillo a otro, de manos de los usuarios, la ayuda social”, recalcó.

De manera que, personalmente, el senador Castro, considera que debe ser el Estado quien en esta ocasión se ponga con los recursos. “Es por lo anterior, que le pido al Gobierno y al Presidente Boric que tenga fuerza y decisión, para que lo antes posible presente a la ciudadanía un paquete de medidas fiscales”, concluyó.

Agencia Uno.