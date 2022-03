Juan Sutil: “La mayor incerteza que tiene Chile es la Convención Constitucional, que no es capaz de llegar a acuerdo razonable”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, alertó sobre la falta de estabilidad en el país que ha entregado el funcionamiento de la Convención Constitucional.

En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, el líder del gremio de los empresarios dijo que tras reunirse con los ministros de Hacienda y Economía, el pacto tributario que planea el gobierno “creemos que es mucho más allá que eso, debe ser una suerte de pacto de gobernabilidad”.

Esto porque el programa Ejecutivo tiene un impacto en las empresas si se considera la jornada laboral de 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, el aumento de cotización en Salud, sumando a los problemas de productividad y seguridad, según dijo.

“Dentro de esto tenemos que los países crecen cuando las personas y empresas, tanto nacionales como extranjeras, le creen al país e invierten. Y yo le hablé al ministro de la importancia de generar confianza y para eso hay que generar estabilidad”, sostuvo Sutil.

“Yo digo, bueno, cómo vamos a lograr estabilidad, seguridad, un plan de trabajo a largo plazo, un pacto de gobernabilidad, que al final ese pacto permite tocar todos estos aspectos, si además tenemos una Convención Constitucional que, a mi juicio, está fracasando”, opinó.

En esa línea, apuntó que “un porcentaje importante, del orden de 70 convencionales, que son ultraizquierda, que ellos van además por su propio identitario, que no se ponen una posición global de conjunto, y están llevando adelante propuestas de transformación que son absolutamente de loco, a juicio mío” .

Si bien dijo que está a favor del reconocimiento constitucional de pueblo originarios y su representación política, “está ocurriendo que, prácticamente, no vamos a poder realizar ningún acto sin el consentimiento de los pueblos originarios, dado su característica de territorio especiales, o vamos a tener diferentes formar de justicia. Yo me pregunto cuándo un extranjero tenga un problema con un indígena, cómo se va a resolver. O cuando se un chileno con un indígena, cómo se va a resolver”.

“Fíjate que se llegó a aprobar en la comisión la estatización del cobre, mira la señal. ¿Quién va a querer a invertir en Chile con eso? Ni en cobre, ni en tierra, ni en construcción, ni en industria, ni en nada. Hay gente que piensa en una lógica trotskista, para los que no sepan quien es Trotsky, era un personaje que quería que todo fuera el Estado y nada los privados”, criticó el empresario.

Por último el presidente de la CPC dijo que “a mí me parece que es necesario tener estabilidad y equilibrio, y para tener eso uno tiene que despejar las incerteza, y para mi la mayor incerteza que tiene Chile es la Convención Constitucional que no es capaz de llegar a acuerdo razonable y está al extremo izquierdo de la izquierda, y está en una posición de ir a todas. A mí me parece que eso no le hace bien a Chile, no refleja el bien común y, sin duda, como explica la convención de Venecia y otras voces, yo creo que esto va a tener que buscar una tercera vía. De lo contrario, nos vamos a enfrentar a un problema que quizas tengamos una muy mala Constitución. Probablemente se vaya a aprobar por escasa mayoría o va a perder, y eso va a reflejar una vez más que Chile está dividido”.