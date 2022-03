Ministro Marcel evita polemizar con Jadue, pero lo corrige: “Ese dato está un poquito equivocado”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no quiso profundizar en la crítica que le hizo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sin embargo, le hizo una corrección.

El comunista señaló en el programa de redes sociales “Sin Maquillaje” que “todos sabíamos quién era Marcel. Fue el presidente del Banco Central puesto por Sebastián Piñera, lo que hace dos semanas era el peor gobierno de la historia. Al que puso en el Banco Central para resguardar la política neoliberal como presidente, hoy día es ministro de Hacienda”.

Consultado por estas declaraciones, Marcel dijo este jueves que “me parece que ahí hay un error de datos, porque hasta donde yo recuerdo a mí me nombro como consejero del Banco Central la Presidenta Bachelet, y la misma Presidenta Bachelet me nombró presidente del Banco. Corregiría ese dato que está un poquito equivocado”

En cuanto al quinto retiro, el economista dijo que “tenemos un nuevo gobierno, no tenemos el gobierno que tuvo el país durante los retiros anteriores y que, en buena medida, en su momento gatillaron el primero de estos retiros. Y en segundo lugar, que ese nuevo gobierno ha sido bastante claro respecto su opinión en la materia: el Presidente Boric ha dicho que nunca más una crisis debiera resolverse a costa de los ahorros de los trabajadores”.

En esa misma línea, dijo que cuando se tramitaba el cuarto retiro “aumentó el valor del dólar de manera significativa, aumentaron las tasas de interés de largo plazo, aumentó la inflación. Todo eso contribuyó a aportar debilidad en la economía chilena, a elevar su riesgo, y después que el cuarto retiro no alcanzó la votación vimos que muchas de esas variables retrocedieron”.

Agregó que “esos efectos en un escenario como el actual, en la economía tiene señales más claras de sobre calentamiento, serían un piso al impacto que tendría una medida de esas características”