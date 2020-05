INIA URURI apoya a agricultores en tiempos de cuarentena

El agro es una de las actividades que no pueden parar y la Región de Arica y Parinacota no es la excepción, como tampoco lo es el valle de Azapa, desde donde el Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT) Alto Azapa ha seguido recibiendo apoyo técnico y capacitación en forma continua de parte de INIA URURI.

El SEREMI de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota; Jorge Heiden, explicó que INIA está trabajando de este modo la extensión a nivel nacional y, en este sentido, Arica está desarrollando una experiencia piloto en el envío de videos.

La agrónomo y extensionista de INIA URURI, Marjorie Allende, mantiene conexión con el grupo de productores, ubicado en el Km. 36 Azapa, mediante videos semanales que entregan recomendaciones para el manejo de plagas y enfermedades de los cultivos establecidos, además de recomendaciones técnicas para su manejo.

Marjorie explica que “en tiempos donde no debemos realizar reuniones grupales, podemos utilizar la tecnología para no perder el contacto con nuestros agricultores, y de esta forma mantener el apoyo mediante el envío de algunas recomendaciones o resolver sus dudas sin la necesidad de estar presente físicamente. En este sentido crear un grupo de WhatsApp ha sido sumamente útil”.

En el grupo participan 9 de 15 miembros del GTT, quienes han recibido apoyo técnico respecto al manejo plagas y enfermedades de cultivos como tomate y pimiento mediante el envío de videos semanales y consejos prácticos para la realización de sus propias trampas de insectos.

Próximamente los agricultores recibirán material de apoyo respecto del manejo de enfermedades de los principales cultivos establecidos por el grupo, como son tomate, pimiento, frutilla y lechuga. Además de recomendaciones para el desarrollo de lombricultura.