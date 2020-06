8 errores comunes al establecer un huerto urbano

Huerto urbano: Alguna vez se ha comentado, que las plantas no crecen cómo deberían, o que no dan buenos frutos e incluso pueden morir. Una de las cosas que puede pasar es que no se hayan realizado sus cuidados de manera correcta, existen una serie de errores comunes que sobre todo se dan al ser principiantes.A continuación se explican 8 errores comunes que sobre todo pueden cometer los principiantes.

1. Elegir o hacer mal uso del sustrato en el huerto urbanoMuchas veces, por diversas razones, compramos un sustrato, que no es adecuado para nuestra planta, ya que suele ser un tipo de sustrato universal, que es un estándar. Por lo que antes de comprarlo o hacerlo nosotros mismos, debemos saber bien que necesidades o peculiaridades necesita la planta, en cuanto al tipo de raíces que va a desarrollar, el pH que necesita… Para tener una idea el sustrato ideal debe tener las siguientes características: que sea ligero, con pH entre 6-7, elevada porosidad y con alto contenido en nutrientes.

2.- No seguir el calendario de siembraEste es uno de los errores comunes que más se repite no seguir los calendarios de siembra, y realmente es importante, ya que indican el momento óptimo de siembra en distintos lugares, por lo que a largo plazo favorece el crecimiento de la planta, ya que sigue su ciclo natural. También seguir este calendario, informará de si es mejor sembrar las semillas directamente en la tierra o germinarlas en un semillero.

3. Realizar mal la siembraEl realizar la siembra de forma correcta es uno de los puntos más importantes a la hora de comenzar a cultivar. Por ejemplo, si se realiza directamente en la tierra, no es conveniente enterrar mucho la semilla ni juntar unas con otras demasiado. Aunque siempre tenemos que tener presente que habrá abortos en cualquier especie, por lo que si es una especie que sea difícil de germinar, siempre es recomendable hacerlo en un semillero y posteriormente trasplantar.

4.Exceso de fertilizantes en el huerto urbanoHay que fertilizar la tierra, pero en la medida que sea necesario, partiendo de las necesidades de la planta en cuanto a nutrientes, y el sustrato en el que está. Siempre es peor una fertilización excesiva, a que sea escasa, ya que nuestra planta puede tardar poquísimo tiempo en morir. Hay que tener en cuenta además, cuántas veces y con cuánta cantidad de agua se riega, ya que el agua lava los minerales o nutrientes, y siempre es recomendable un fertilizante ecológico.

5. Exceso de riegoEs importante informarse previamente sobre las necesidades de la planta, así como del sustrato que tiene y tener en cuenta el clima en que está. Dependiendo de la especie variarán número de veces de riego así como cuantos días a la semana, lo adecuado es regar siempre al amanecer o al anochecer, sobre todo en verano, para que no se evapore el agua en seguida.No se debe encharcar la maceta , esto suele suceder cuando nos vamos de vacaciones, pero es un gran error, ya que las raíces se quedan sin oxígeno rápidamente; para evitarlo puedes poner un sistema de riego por goteo.

6. Exceso o falta de luz solarLas plantas necesitan unas horas determinadas tanto de luz como de oscuridad para su correcto desarrollo. Para evitar tanto un problema como el otro, basta con informarse del fotoperíodo de la planta, es decir el número medio de horas de luz que necesita, de esta manera, se deja en una zona soleada y se retira una vez haya cubierto las mismas.No hay que ser estrictamente riguroso con esto, ya que puede tomar un par de horas más al día y no tiene en principio por qué suceder nada malo a la planta.

7. Mala prevención contra plagas y enfermedadesSiempre es conveniente y necesario, prevenir en el huerto, y sobre todo si se puede hacer de manera ecológica, para no dañar tanto la planta, ni el medioambiente. Es aconsejable realizar tratamientos con fungicidas ecológicos sobre todo después de tiempos de mucha lluvia. También con insecticidas ecológicos sobre todo de manera preventiva tanto si ya se ha tenido la plaga como si la zona en la que se sitúa la planta es propensa a que aparezcan plagas.

8. No realizar la poda en el huerto urbanoEs necesario quitar las hojas, que estén secas o que interfieran en el normal desarrollo de la planta; si no se realiza esta práctica se favorece el desarrollo de enfermedades sobre todo fúngicas, ya que la planta no estaría bien aireada. Y además tampoco captaría la luz solar de manera equitativa en todas su zonas, lo que puede dar lugar a problemas en su desarrollo. La poda es muy importante también para aumentar la producción.

Fuente: Portalfruticola.com