INIA lidera workshop que aborda la relevancia de los insectos y su rol en nuestros ecosistemas

A instancia denominada “Ciencia de Insectos para la Agricultura” busca presentar los avances en las investigaciones nacionales e internacionales con miras a entender procesos biológicos y ecológicos que resuelvan problemáticas vigentes en la agricultura. La jornada inaugural contó con la participación de la Subdirectora Nacional de I+D+i de la institución, Marta Alfaro, para luego comenzar la ronda de exposiciones integrada por charlistas nacionales e internacionales de India, EE.UU., Brasil y Suiza.

A fines de Agosto se realizó vía online el workshop internacional “Ciencia de Insectos para la Agricultura”, organizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) a través de su Centro Regional INIA Carillanca, con el objetivo de presentar los avances en las investigaciones nacionales e internacionales sobre la ciencia de insectos, con miras a entender procesos biológicos y ecológicos que resuelvan problemáticas vigentes en la agricultura.

Cabe destacar que los insectos son el grupo de animales más abundante y diverso en la naturaleza, cumpliendo roles fundamentales en los ecosistemas que habitamos. A pesar de su preponderancia, el conocimiento que se tiene de ellos aún es insuficiente, por lo que esta actividad busca enfatizar la importancia de la generación de conocimiento esencial para la solución de problemas prácticos que enfrenta el sector agroalimentario.

La actividad inaugural contó con la participación de la Subdirectora Nacional de I+D+i de INIA, Marta Alfaro, quien destacó el trabajo del equipo organizador y puntualizó que “este workshop es un ejemplo de la necesaria integración que debe existir en la ciencia multidisciplinaria, para el desarrollo de innovaciones acorde a las necesidades del sector agroalimentario, con el foco en la búsqueda de un desarrollo sostenible en nuestros países”.

La jornada comenzó con la charla del Dr. Neloy Kumar Chadroborty, actual docente de la Escuela de Artes Liberales y Ciencias de Thapar, perteneciente a al Instituto Thapar de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Deemed de India, quien expuso sobre “Conductas higiénicas de las abejas de miel: mecanismo, selección de procesos y futuras investigaciones en dirección a combatir enormes problemas” (Hygienic behavior in honey bees – Mechanisms, selection processes and future research directions to combat an enormous problem).

El primer día de presentaciones contempla 12 charlas, culminando a las 17:30 horas de Chile. El ciclo programado para el viernes 28 iniciará a las 9:00 horas, con el Dr. Andrés Sarrazín, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y la temática “El escarabajo de la harina como modelo de desarrollo embrionario en artrópodos” (programa adjunto).

Workshop “Ciencia de Insectos”

La actividad cursada el jueves 27 y el viernes 28 de agosto, contempló la participación de expositores nacionales e internacionales, provenientes de Brasil, EE.UU. Suiza e India. La cita tiene más de 300 inscritos de 14 países, superando las expectativas de la comitiva organizadora, liderada por la investigadora de INIA Carillanca, Dra. Patricia Navarro.

“Estamos contentos de poder realizar este importante evento, en torno a una temática sobre la cual falta mucho por investigar y difundir. Logramos reunir excelentes expositores nacionales e internacionales para tener un panorama mundial de las investigaciones ligadas a la ciencia de insectos”, expresó la Dra. Navarro.

El Workshop Ciencia de Insectos para la agricultura, es organizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), con el patrocinio de las empresas FMC, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Agrícola Giddings, Biofuturo, y la Universidad Católica de Temuco.

Acerca de INIA

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es la principal institución de investigación, desarrollo e innovación agroalimentaria de Chile. Vinculada al Ministerio de Agricultura, cuenta con presencia nacional y un equipo de trabajo de más de 1.000 personas altamente calificadas. Ejecuta al año un promedio de 400 proyectos en torno a 5 áreas estratégicas: Cambio Climático, Sustentabilidad, Alimentos del Futuro, Tecnologías Emergentes, y Extensión y Formación de Capacidades. Estas iniciativas contribuyen al desarrollo agroalimentario sostenible del país, creando valor y proponiendo soluciones innovadoras a los agricultores, socios estratégicos y la sociedad, generando una rentabilidad social que varía entre 15% y 25%, por cada peso invertido en cada uno de sus proyectos.

Fuente: Portal Agro Chile