Nuevas variedades de uva de mesa: cuáles son las más importantes y qué ventajas y desafíos presentan

Desde hace algunos años los mercados de destino han impuesto una serie de exigencias a la hora de recibir la fruta fresca, lo que ha llevado a diferentes especies a pensar e implementar un recambio varietal. Pero no se trata de llegar y cambiar una variedad por otra, como si fuera un simple cambio de nombres: se debe conocer el comportamiento y su proyección, algo que no siempre ocurre.

Los productores deben hacer hoy en día una planificación estratégica partiendo con una mirada desde afuera hacia adentro. Si antes se elegía una variedad de acuerdo a lo que ocurría en el predio, buscando por ejemplo que sea la primera o última en cosechar, hoy se debe mirar primero al mundo para así conocer qué está pasando afuera y qué se está ofertando en la época en que sale cada productor.

De esta manera es que la recomendación pasa por preocuparse de que la variedad escogida sea adecuada para la zona agroclimática y que su fecha de producción le permita ser competitivo en el mercado en el momento en que va a ofertar. Esta es la reflexión que hace el asesor de uva de mesa, Dragomir Ljubetic, y que se aplica a las diferentes especies frutales. Así es que la pregunta que deben hacerse los productores no es qué necesito dentro de mi predio, sino qué necesito vender. “¿Usted quiere ser exitoso? Vea lo que quiere el mundo en ese momento, vea dónde lo va a vender, cuál es su competencia, elija la variedad adecuada, plántela en la zona correcta y sea altamente productivo, sáquele un alto rendimiento con un apellido pero de gran calidad”, resume el experto.

Hoy en día existen diferentes especies que están enfrentando este necesario recambio varietal, tales como los manzanos, arándanos y cerezas. Pero si hay una especie a la que el mundo le ha exigido cambios es sobre todo a la uva de mesa.

¿QUÉ BUSCA LA GENÉTICA?

La nueva genética, que comenzó hace unos quince años, ha conducido hacia mayor calibre, más altos rendimientos y mejor sabor. A juicio de Ljubetic va a mantenerse por varios años más, pero debiera derivar en algo más amigable con el medioambiente y el consumidor. Pone como ejemplo la necesidad de obtener variedades que consuman menos agua, algo difícil, pero también de contar con variedades que sean resistentes a enfermedades, lo que llevaría a realizar menos aplicaciones de agroquímicos.

“Si yo estuviera en el tema genético no estaría preocupado de más calibre, sabor, rendimiento y color, sino de cómo hago un producto que sea más amigable también con el medioambiente en términos de ocupar menos pesticida y que sea un alimento más potente de lo que es hoy la uva de mesa. Que tenga más antioxidante, que ayude más a la salud, yo creo que por ahí tiene que ir la genética de aquí para adelante”, sostiene.

Hoy en día Chile cuenta con diferentes programas de nuevas variedades de uva de mesa que se tratan justamente de las más comercializadas en el país. Según datos entregados por la Asociación de Viveros de Chile, en el año 2016 las nuevas plantaciones de uva de mesa correspondían al 60% de nuevas variedades y el 40% restante a variedades tradicionales. Entre el 2016 y 2019 las variedades convencionales han ido desapareciendo, llegando incluso en el último año a representar sólo el 4% del total de plantas comercializadas a nivel nacional.

Hoy en día la comercialización de plantas de vides de mesa en el país es liderada por las variedades provenientes de los programas Sheehan, Arra, IFG, Sunworld, INIA e Itum, las que en general cumplen con los lineamientos de la primera nueva genética.

VARIEDADES CON BUEN CALIBRE

Las problemáticas a las que se enfrentaban los productores y comercializadores de uva de mesa, tanto en términos de mercados como de atributos técnicos de las variedades, eran las que buscaban solucionar en Univiveros, entidad que se encontraba siguiendo el desarrollo de la industria en California hacía más de veinte años. Así es que dieron con los programas de Sheehan, Sunworld e IFG, los que hoy en día forman parte de su canasta de productos.

Cada uno de ellos involucra un pool de variedades de distintos colores, pero existen algunas que destacan por sobre otras en cuanto a su demanda. Según explica Cristóbal Raineri, jefe comercial del programa Sheehan, en éste se observa una mayor demanda de las variedades blancas tempranas como Ivory® y Timpson®, buscando aprovechar una ventana comercial que no está muy cubierta. Agrega que como variedades rojas los productores reconocen Allison® y Timco® debido a sus cualidades productivas y Melody® como una variedad negra tardía con un sabor destacado dentro de su grupo.

A juicio del experto, todas las nuevas variedades –éstas y las que incluyen los otros programas- vienen buscando tener un buen desarrollo en el área técnico – productivo y con las características que exigen los mercados internacionales. “Se busca una variedad de fácil manejo, de alto rendimiento y buena vida de postcosecha y que a su vez tengan costos productivos más bajos que las variedades tradicionales”, sintetiza.

Pero cada una de ellas cuenta con ventajas y desafíos que son necesarios conocer. En cuanto a Timpson, el asesor Dragomir Ljubetic destaca su buen calibre y vida de postcosecha, pero sobre todo que se trata de una variedad tremendamente resistente a golpes de sol, mientras que el principal desafío pasa por la segregación de mercados según la madurez. “Es una fruta que temprana no es firme, más bien un poquito blanda, de sabor normal. Más tarde, cerca de los 20 Brix, toma un suave moscatel y se pone más crocante. Desde mi punto de vista uno debiera hacer una doble cosecha y poder segregar por mercado para tener dos tipos de fruta que son bastante distintas”, comenta.

Entre las ventajas de Allison y Timco menciona su buen calibre, la fruta homogénea y que cuentan con racimos grandes. En el primer caso la principal desventaja pasa por la pérdida de vigor en el tiempo con las altas producciones, por lo que se debe mantener un huerto vigoroso y bien nutrido. Por su parte, Timco ha ido mostrando una serie de problemáticas.

“Nos hemos dado cuenta de que no era tan buena como lo creíamos. No era el reemplazo clásico de Crimson. Produce escobajo cuando el giberélico de crecimiento o dosis medianas a altas le llegan directamente al escobajo. Éste es muy rígido, lo que se traduce en un desgrane muy potente. Tiene tendencia a producir un rojo oscuro y una baya más redonda. Si bien hay manejos para alargar la baya no siempre da los resultados que uno desea”, explica y agrega que es sensible al manipuleo, le cuesta el cierre de color y cuenta con deshidratación de escobajo.

Dentro del programa Sunworld, la variedad de mayor demanda es la Autum Crisp®, lo que según Samuel Lagos, jefe comercial de los programas Sunworld-IFG en Univiveros, se atribuye a que se trata de una variedad blanca tardía de muy buen rendimiento y fácil manejo en comparación con otras alternativas en variedades de este color. En este sentido Ljubetic menciona además de su buen calibre, que posee fruta muy crocante y es de alta fertilidad. Su principal desafío pasa por la sensibilidad a las dosis altas de giberélico. “Si uno aplica giberélico la planta calibra bien, y si le aplica más, calibra más. Pero el desgrane después va a ser potentísimo. De hecho, el programa la recomienda sin giberélico. Desde mi punto de vista debe llevarlo en dosis pequeñas para homogeneizar el calibre de la fruta”, detalla.

UN PROGRAMA, DOS CAMINOS

El otro programa que también forma parte de la oferta de Univiveros es IFG, en el que se pueden diferenciar dos ramas de variedades. Por un lado, se encuentran las de muy buen rendimiento, como el caso de Sweet Globe® en blancas, Jack´s Salutte® y Sweet Celebration® en rojas y Sweet favors® en negras.

Respecto de la primera de estas variedades se menciona el calibre, su vida de postcosecha y crocancia como sus principales beneficios, mientras que entre sus desafíos figura el hecho de que con el tiempo se va desvigorizando, por lo que presentará problemas de colores amarillos y un sabor relativamente plano.

Como una variedad que se ha plantado bastante, con un buen calibre y un color rojo más claro es como Dragomir Ljubetic define a Jack´s Salutte, la que también es sensible al giberélico en escobajo y los primeros años presenta un alto vigor, por lo que recomienda tener cuidado al instalarla en zonas ventosas. Los mismos beneficios menciona al referirse a Sweet Celebration, cuyas desventajas pasan por el desgrane de la fruta al cosecharla extremadamente madura, sensibilidad a daño por manipuleo a golpe y deshidratación de escobajo.

En tanto, respecto de Sweet Favors, Ljubetic señala que tiene una buena vida de postcosecha y facilidad para el cierre de color, pero que se trata de una fruta firme, aunque no crocante y con deshidratación de escobajo.

La otra rama de variedades dentro de este programa corresponde a las de sabores especiales, que entran en la categoría de nicho. Aquí las que han resaltado son la Cotton Candy®, Candy Heart®, Sweet Néctar® y Candy Dreams®.

UNA OFERTA TEMPRANA

Contar con una oferta de variedades de cosecha temprana es el punto que distingue al programa ARRA, el que nació de ARD, una empresa formada por Guimarra Vineyards Corporation, y de las que el Vivero Nueva Vid cuenta con la licencia para propagar y comercializar en Chile.

Entre las variedades que conforman este grupo, a nivel nacional destaca principalmente ARRA 15 con 1.300 hectáreas plantadas y enfocándose en el nicho de variedades blancas de fecha Thomson. Le siguen ARRA 29, variedad roja de fecha de Flame, ARRA 19, variedad roja de fecha Perlon y ARRA 32, variedad negra de fecha de cosecha similar a Autumn Royal.

Entre sus principales ventajas, Andrea Castro, coordinadora del Programa Arra en Nueva Vid, destaca que se trata de variedades vigorosas, de gran calibre y gustos atractivos, con buena fertilidad, mayores rendimientos y menores costos de producción que algunas variedades tradicionales. “Están orientadas a tener bajos costos, bajando la mano de obra involucrada en el manejo de la uva, ya que, en algunos casos, llega a representar hasta el 60% del costo de producción”, comenta Castro y añade que se tratan de variedades desarrolladas y seleccionadas para tener una buena condición de llegada, donde se considera la deshidratación de escobajo y pudriciones.

Precisamente la buena vida de postcosecha es uno de los beneficios que señala Dragomir Ljubetic de ARRA 15, variedad en la que advierte, es difícil encontrarse con llegadas con pudrición o problemas de condición, dado que cuenta con una piel un poco más dura. Entre sus ventajas menciona además el tamaño adecuado de racimos y pese a que puede ser un poco ácida, dado que tiene buena crocancia, también destaca el buen sabor de esta variedad.

Por el contrario, entre las problemáticas que pudiera presentar, el experto menciona la sensibilidad a dosis altas de giberélico, lo que puede generar desgranes.

Pero su gran desventaja pasa por la madurez dispareja dentro del racimo, por lo que las bayas verdes o sobre maduras se pueden pardear. “Ese pardeamiento, la baya dispareja, tiene una ventana corta de cosecha. Tengo que esperarla hasta que la acidez haya caído y, antes de los 20 o 21 Brix para no tener problemas de pardeamiento, tiene una ventana pequeña; por lo tanto no es para plantar grandes superficies. Creo que es una extraordinaria variedad pero hay que tener cuidado cuando uno está pensando en darle cuatro o cinco semanas de cosecha. La primera semana la van a perder por inmadura o la última por sobre madurez”, profundiza el asesor y agrega que se trata de una variedad extremadamente sensible a oídio lo que obliga a hacer tres o cuatro aplicaciones más dentro del programa para una variedad normal blanca como Timpson.

DE ESPAÑA A CHILE

Como una iniciativa público-privada entre productores de Murcia, en España y la entidad equivalente al INIA, surgió el programa de mejoramiento genético de uva de mesa denominado Itum, el que a nivel nacional es representado por A.N.A.

Algo que llamó la atención de esta entidad fue que como venden principalmente en Europa, muchas veces cuentan con contra pedidos, por lo que la fruta puede colgar durante un buen tiempo en la planta sin que sufra características de deterioro, que siga crocante y que no le caiga la acidez.

La licencia que posee A.N.A. incluye siete variedades de este programa, de las que cinco – Itum 6, 7, 9, 10 y 12- ya cuentan con plantaciones cuyos resultados comerciales se obtendrán en la temporada 2020-2021. A su vez, de ellas hay tres que se están plantando con más fuerza a nivel nacional. Así lo indica Diego Bustos, jefe de producto vides de A.N.A., quien asegura que Itum 6 ha sido poco desarrollada en Murcia versus la Itum 5, que es la otra blanca tardía.

“En Chile nos pasó todo lo contrario. Vimos que la variedad se adaptó de forma muy buena en los ensayos que tenemos desde la Cuarta hasta la Sexta Región. Se trata de una variedad muy productiva, con racimos súper homogéneos, fácil de manejar y que guarda bien”, comenta y agrega que el desafío es observarla en diferentes zonas productivas del país para ver dónde trabaja mejor.

Bustos también se refirió a los desafíos de las otras dos variedades que más se han plantado en Chile: Itum 7 y 12. Respecto de la primera indica que corresponde a una variedad con un bonito color rojo, un aspecto que la temporada pasada, que en general fue difícil para la toma de color, tuvieron que trabajarlo con promotor. “Creo que el desafío es ir profundizando en sus manejos por el tema de deshoje o ver cómo tendría que ser la dosis para solucionar esta limitante. Tenemos visto que son dosis de medias a baja para toma de color”, cuenta.

Por su parte, a Itum 12 la califica como una variedad con buena fertilidad y que ralea bien y cuyo desafío pasa por el calibre. “Hemos visto calibres de 19 a 21 mm y hoy la oferta de variedades negras es bien amplia y hay buenas candidatas. El desafío es subirle un poco el calibre porque su postcosecha está súper validada. Hemos visto que con cosechas de 19 o 20 Brix guarda perfectamente a los 60 días”.

Hoy en día existe una amplia oferta de nuevas variedades en esta especie, las que cumplen con los lineamientos que busca la nueva genética. Sin embargo, el mercado y los consumidores no distinguen por nombre, sino que sólo ven fruta que se vea bonita, tenga un buen sabor y tamaño. Por ello es importante realizar el análisis correspondiente, teniendo una mirada desde el mundo hacia el predio y ofertar una variedad de la que el productor conozca su comportamiento y con la que pueda ser competitivo.

UNA VARIEDAD 100% CHILENA

Como una variedad negra tardía, de muy buen sabor, vida de postcosecha y especialmente muy buen escobajo es como el asesor de uva de mesa, Dragomir Ljubetic, define a Maylen, la variedad chilena surgida del PMG de INIABiofrutales. Su principal desventaja es que se trata de una fruta firme pero no crocante, algo que finalmente pasa la cuenta. El experto recuerda que cuando hay mucha fruta negra en el mercado, éste reconoce que es de buen sabor pero le falta crocancia. “Creo que hay que trabajar en eso con la fecha de cosecha y las cargas”, comenta y agrega que tiene racimos de tamaño medio y que se debe manejar bien la luz.

