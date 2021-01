Cuidando cada proceso sanitario frente al Covid-19 sale primer embarque de uvas de mesa de la temporada desde el Valle de Copiapó

Las uvas de mesa de la Región de Atacama, específicamente del Valle de Copiapó, son las que dan el inicio a cada temporada de exportaciones de uvas de mesa de Chile a los diferentes mercados de destino. Exportaciones que en esta temporada 2020-2021, se presentan con mayores desafíos, principalmente debido a la Pandemia del Covid-19.

En este marco, los exportadores de frutas del Valle de Copiapó, liderados por la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (APECO), están realizando todos los esfuerzos necesarios para cumplir a cabalidad con los protocolos de prevención ante el Covid-19, tanto entre los trabajadores, como en cada uno de los procesos de la fruta. No obstante, se observan impactos, principalmente, derivados de una disminución en la cantidad de trabajadores disponibles para las labores de cosecha, lo cual, ha significado un atraso de al menos 2 semanas.

«El Covid-19, y especialmente, las medidas implementadas que restringen los viajes, por ejemplo, desde Bolivia, desde donde cada temporada vienen muchos de nuestros cosechadores de uva, ha significado que hoy estemos atrasados en la cosecha en prácticamente 2 semanas, lo cual, está incidiendo en que el primer barco de la temporada se vaya con menor cantidad de fruta de la que habíamos presupuestado. Todo esto es muy lamentable, ya que, la calidad de la uva está muy buena. Tenemos una fruta muy bonita, realmente, muy bonita esta temporada», precisó a SimFRUIT Lina Arrieta, presidenta de APECO.

Pese a ello, la presidenta de APECO dijo estar optimista, ya que, a medida que se habiliten los pasos y se permita un mayor traslado de las personas, «podremos contar con más gente para la cosecha. Mantenemos nuestra previsión de exportaciones muy parecida a la de la temporada pasada. Estimamos alcanzar las 111 toneladas o 11 millones de cajas de uvas de mesas», agregó.

«El barco, donde irán nuestras primeras uvas a Estados Unidos, llegó el domingo. Durante el proceso de carga del primer barco, pensábamos que llegaríamos los 3 mil pallets, pero en realidad estamos en cerca de 1.500 pallets, es preocupante, pero estamos esperanzados que a medida que avanza la temporada y hay mayor disponibilidad de personas para trabajar, iremos alcanzando los valores normales de cada temporada».

Las primeras uvas de mesa del Valle de Copiapó saldrán hoy por la noche en la Nave MV Atlantic Acanthus desde el Puerto de Caldera con destino a Estados Unidos. Dando con ello el inicio oficial de la salida de uvas de mesa desde Puerto Caldera de la temporada 2020-2021.

Gestión de APECO para contar con fiscalizador en el proceso de embarque

Lina Arrieta comentó que, como una forma de asegurar aún más la inocuidad y sanidad del proceso de exportación de las uvas de mesa, APECO pidió a la autoridad disponer de un funcionario fiscalizador sanitario en el muelle de Caldera.

«Teníamos gran preocupación como Asociación, respecto de la problemática que nos había manifestado el Gerente del puerto de Caldera, es decir, que ante la pandemia el Servicio de Salud pudiera disponer de un profesional 24/7. Esto para que en el momento que arriben las naves al puerto para la exportación de fruta, pudiera subirse al barco y visar todo el protocolo Covid-19, tal cual lo hace el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que revisa la nave, concurre a los packings, a los frigoríficos y certifica la fruta en temporada de cosecha con profesionales de apoyo», comentó Arrieta,

La dirigenta destacó además que APECO expuso esta necesidad al Ministro de Economía, Lucas Palacios, al igual que le manifestó la necesidad de contar con mayor disponibilidad de trabajadores para la cosecha, ya que, una disminución en alrededor del 30%.

Arrieta destacó que le expusieron al ministro que contar con un profesional para visar cada protocolo era imprescindible, ya que, el horario para el arribo de las naves al Puerto de Caldera estaba planificado de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas; y el día sábado de 10.00 a 13.00 horas. «O sea, todas las naves que llegaran fuera de ese horario no iban a poder arribar al puerto porque no íbamos a disponer de un profesional para visar los protocolos», puntualizó.

«Hicimos este planteamiento, prácticamente una voz de auxilio, y con mucha alegría nos confirmó el Intendente Patricio Urquieta que el Servicio de Salud Atacama iba a disponer de este profesional, por lo cual, no vamos a tener problemas a la hora que arriben los barcos», celebró la gremialista, ya que de esta forma se facilita a que el proceso de exportación «se realice sin sobresaltos y cumpliendo con todas las normativas vigentes. Si no hubiésemos podido solucionar este problema, el tema hubiese sido aún más complejo. Lo más probable que hubiéramos tenido que derivar; y, lo más probable, es que las navieras no hubieran querido venir y quedarse a la gira en la bahía hasta poder tener las condiciones para llegar al puerto», observó.

Finalmente, Lina Arrieta precisó que «el tema está solucionado; estamos contentísimos del apoyo de las autoridades a nuestra solicitud, y por apoyar el embarque de fruta, que además es una oportunidad que esperan los estibadores, los trabajadores de puerto, en el tema de la fruta, es decir, es una gran opción de generar mayor trabajo, de disponer de mayor contratación de trabajadores, que es lo que se necesita urgente en Chile y nuestra Región de Atacama».

Fuente: ASOEX