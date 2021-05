Brexit y posibles efectos en envíos chilenos de frutas: Reino Unido es el segundo destino dentro Europa

“Creemos que es importante conocer cuál es proceso que se vive actualmente en Europa, especialmente relacionado al Brexit y sus posibles impactos en la importación de frutas. Durante la temporada 2019-2020, Chile exportó un total de 553.432 toneladas de frutas frescas a Europa. Reino Unido es el segundo destino dentro del continente europeo, con la recepción de 107.705 toneladas de frutas frescas chilenas, donde destacan especialmente, los envíos de manzanas, uvas de mesa, paltas kiwis y arándanos. Dada la importancia de Reino Unido dentro de las exportaciones nacionales es que hemos preparado este webinar con destacados profesionales de Freshfel Europe, ProChile y Asoex”, precisó Ronald Bown, durante sus palabras que dieron la apertura al webinar “Impacto y actuales consecuencias del Brexit para la industria frutícola chilena”, realizado la mañana de ayer 04 de mayo.

Hoy, la separación del Reino Unido de la Unión Europeo, conocida como Brexit , está llegando a su fin luego de 5 años de negociaciones (referedum 2016), lo cual, implicará una serie de cambios de diversa índole. Uno de ellos es el comercio de frutas, análisis que fue desarrollado por Natalia Santos-Garcia Bernabé, directora de política comercial en Freshfel Europe y responsable de apoyar a los importadores y exportadores de frutas y hortalizas en Europa a adquirir un mejor conocimiento de las condiciones de acceso a mercados claves, especialmente en las áreas de política comercial, sanidad vegetal, controles oficiales y otras medidas sanitarias y fitosanitarias. Ignacio Fernandez, Director Comercial de ProChile en el Reino Unido y abogado experto en comercio internacional, soft landing de inversionistas y promoción de imagen país; y Charif Christian Carvajal (PhD) ,Director de Marketing para Europa, Asia y Medio Oriente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), y representante de esta asociación en SHAFFE (Asociación de Exportadores de Frutas Frescas del Hemisferio Sur), donde ocupa el cargo de Presidente.

Carvajal fue el encargado de abrir las presentaciones y contextualizar el actual comercio de frutas en Reino Unido, explicando que las importaciones de frutas en ese destino alcanzaron en 2020 los 6,3 billones de US dólares. Un mercado donde Chile se ubica como sexto proveedor con 259.558 (en miles de USD$). “Si nos centramos en los proveedores del hemisferio sur, Sudáfrica lidera, posicionándose con el 9% de participación de mercado, seguida de Perú con el 5% y Chile con el 4%. Mientras que como destino Reino Unido es el segundo mercado europeo de importancia para nuestro país, con una participación de 19% en el total de los envíos de frutas chilenas. Un volumen de exportaciones que se ha mantenido, prácticamente, estable durante el tiempo”.

¿Qué está en juego con el Brexit?

Natialia Santos-García de Freshfel, Europe explicó que Reino Unido tiene una gran dependencia del abastecimiento de frutas y verduras , ya que su producción nacional cubre sólo el 26% de la demanda. Mientras que el suministro de la UE representa el 38%, y el de países no UE el 36%.

“El suministro internacional ha tenido una dinámica positiva los últimos años, con un aumento promedio de 2% en relación a los volúmenes de países extranjeros a la UE. Mientras que la Unión Europea se ha estancado desde 2017, debido a la incertidumbre de las negociaciones relacionadas a la salida del Reino Unido, con un promedio negativo de -1%”.

Al mismo tiempo, destacó: “Hoy en Europa hay dos mercados. Uno representado por la UE con 447 millones de consumidores y otro de Reino Unido con 67 millones de consumidores y nuevas normas. Todo esto nos lleva a visualizar un impacto en toda la cadena de suministro de frutas y verduras, afectando a los exportadores y operadores internacionales (No UE), pues tendrán que hacer frente a abastecer a dos mercados con condiciones que cada vez serán más diferentes; pero también representa un impacto para Reino Unido, quien duplicará sus volúmenes de importación, pasando de 2,7 millones de toneladas a 6 millones, lo cual, representará un gran desafío a todo nivel, especialmente para las autoridades relacionadas con aduanas y procesos logísticos”.

La profesional además señaló que, también, se visualizan desafíos para los importadores de la ex UE-28 dada la posible redistribución de hubs comerciales de Europa, y a que en general los importadores deberán asumir un mayor control con el cumplimiento de las nuevas reglas y cumplir para cada mercado, como por ejemplo, Irlanda del Norte seguirá operando bajo las normas de la UE. “Por lo tanto, los principales desafíos y oportunidades del Brexit para el comercio hortofrutícola, podríamos resumirlos en cuatro niveles: aranceles; procedimientos y administración para la importación; condiciones de importación y finalmente logística y normas de origen”, comentó.

En aranceles, relevó que hoy Reino Unido tiene sus propios araceles de OMC (UK Global Tariff-MFN), “los que a primera vista parecien ser muy parecidos a la UE, pero hay que enfocarse en los detalles, como el redondeo a la baja. Por ejemplo, en el caso de los arándanos el arancel de la UE es de 3,2%, mientras que Reino Unido con el redondeo bajan a 2%, lo que podría afectar la competencia y los precios. En segundo lugar, la simplificación de sus aranceles también hay que verla con atención, pues varían de forma estacional”.

Asimismo, la representante de Freshfel Europe, puntualizó que en lo referido al mantenimiento de los aranceles preferenciales, como es el caso de Chile, “con el redondeo a la baja se reduce esta ventaja arancelaria, como se vio en el caso de los arándanos, donde hay más ventaja en la UE”.

En cuanto a las condiciones de importación, señaló que por ahora se mantienen casi en su mayoría como la UE, “pero de seguro cambiarán más. Ahora Reino Unido pondrá sus propios LMR y sustancias activas, lo cual, nos hace estar atentos”, puntualizó, agregando que en el plano de seguridad vegetal ya se observan cambios , como es la desregularización de algunos productos que no van a requerir certificado fitosanitario, como ocurre en el caso de kiwis, piñas, cocos, cítricos, kumquat, kaki, durian, mango, bananas, dátiles, fruta de la pasión y guava.

En aspectos logísticos, Natalia Santos-García, explicó que el acuerdo UE y Reino Unido no tiene “acumulación diagonal”, lo que quiere decir que no habrá cadena de suministro triangular en lo que un producto pase por un país y luego siga destino a Reino Unido, pues el arancel no se mantendrá. Por ejemplo si Chile exporta un producto que entra al mercado de la UE y tiene entrada preferencial , pero luego ese producto se re-exporta al Reino Unido tendrá que hacer frente al arancel de la OMC, por lo que si se quiere mantener el arancel preferencial en Reino Unido el producto no debe ingresar a la UE, sino que hacerlo con el procedimiento de tránsito”.

Finalmente, remarcó que, en cuanto a los productos orgánicos, Reino Unido tendrá su propia certificación al respecto.

El Acuerdo de Chile-Reino Unido

Por su parte, Ignacio Fernández, Director Comercial de ProChile en Reino Unido, destacó el hecho que desde el primer momento del proceso del Brexit, Chile comenzará negociaciones con Reino Unido para asegurar la continuidad del comercio bilateral. “Chile fue el primer país en firmar un Acuerdo Bilateral con Reino Unido, lo cual significó contar con un muy buen acuerdo para mantener las preferencias arancelarias y otros aspectos que aseguran que el flujo se mantenga, pero también significa que el acuerdo aún tiene áreas en las cuales se puede seguir trabajando, a través de la cláusula evolutiva que indica que luego de 2 años de vigencia del acuerdo, ambos países pueden renegociar y actualizar materias que sean de interés”.

Asimismo, destacó que, desde enero a la fecha, cuando comenzó la operatividad del acuerdo, se creó una comisión integrada por representantes del gobierno de Chile y Reino Unido para visualizar el funcionamiento del acuerdo. “Establecimos reuniones 1 vez o cada dos semanas para monitorear los términos del acuerdo, pues se pensaba que, al comienzo del mismo, podrían haber muchas disrupciones. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido reportes que den cuenta de problemas al respecto. Por lo mismo, invito a ASOEX y sus asociados a comunicarnos cualquier inconveniente o bien enviar sugerencias para seguir avanzando y mejorarlo”, destacó el profesional de ProChile.

Fernández, remarcó que en Reino Unido, al igual que en muchos países del mundo, “la pandemia ha hecho que las frutas y todo lo relacionado a la vida sana, estén teniendo un auge importante”, agregando que las súper frutas, berries y citricos presentan un aumento de consumo entre un 15 y 20%. Además, relevó el crecimiento del comercio electrónico en Reino Unido, el cual se incrementó en un 30%, donde las frutas son un producto importante y , por lo mismo, un sector interesante para las frutas chilenas. “De hecho hay muchos que observan con cautela cuánto se recuperará la venta física en el retail, luego de la pandemia”, observó.

Vídeo completo del Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=4ZGK3amtwCk&t=2s

Fuente e imagenes: Portal del Campo