Ministra Undurraga llama a postular a bono para mujeres del mundo rural

“Aquí estamos, junto con el alcalde y la asociación Raimapu, con estas mujeres que tienen este emprendimiento de flores que pudimos recorrer. Estamos con los seremis de agricultura y de la mujer en esta noticia de entregarle a las mujeres este nuevo bono de alivio a las pymes. Parte importante de las herramientas del Gobierno para apoyar a las pymes en este tiempo que ha sido difícil y que requiere un esfuerzo para volver a levantarse y continuar trabajando”, así, la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga relevó el apoyo entregado a pequeñas agricultoras productoras de flores de la región Metropolitana.

En la actividad estuvieron presentes, además de la ministra Undurraga, los seremis de la RM de Agricultura, José Pedro Guilisasti y de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Oyarzún y el alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros.

La ministra Undurraga destacó que este incentivo tiene un aporte especial para el emprendimiento de las mujeres. “Este bono alivio tiene un 20% más de apoyo a las mujeres y esto es un reconocimiento a las mujeres rurales que han seguido trabajando, no solamente trabajando en sus proyectos, sino que también apoyando a sus familias y a sus comunidades. El rol de la mujer es esencial en el área social, económica, como cuidan el medioambiente y este bono también va a dar cuenta de ese reconocimiento”, señaló.

Por su parte, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región Metropolitana, Carolina Oyarzún, dijo que “hay mujeres de toda la RM que están postulando a este bono alivio para todas la micro, pequeña y mediana empresas. Es importante que apoyemos a todos los gobiernos comunales, que salgan a la calle y ayudemos a postular a las mujeres. A ayudarnos porque tienen este 20% extra para todas estas pequeñas emprendedoras que se han sacrificado mucho durante la pandemia y que lo ha pasado mal para que aumenten estos ingresos y podamos reactivar la economía que tanto nos ha perjudicado durante el 2020-2021”.

El Seremi de Agricultura de la RM, José Pedro Guilisasti, dijo que el rubro de la producción de flores es de los más afectados, porque “por esta pandemia han estado los cementerios cerrados, los matrimonios no se han realizado y el mercado de las flores en Independencia no ha estado con funcionamiento, lo que no ha dado salida de flores para nuestras fruticultoras. Así que ha sido un año difícil para nuestros floricultores, por eso, que a través de este bono que da el Gobierno a mujeres, las AFC es un tremendo alivio para estas señoras”.

El alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros dijo también que “para nosotros es un orgullo flores Raimapu, de mujeres campesinas de la comuna y creo que este es un doble reconocimiento. Por una parte, al esfuerzo que ha hecho el sector agrícola que en Curacaví se ha visto un importante esfuerzo para seguir produciendo, seguir generando empleos y poder seguir alimentando y dando todos los frutos de la tierra a las ciudades. Por otro lado, también reconociendo las mujeres que son tan importantes con todo el esfuerzo, empeño y empuje que tienen y que además se está reconociendo con este bono adicional de apoyo, así que es esperamos que esto sea un espaldarazo para que puedan seguir trabajando, produciendo y llevando el sustento a sus familias”.

Por su parte, la productora Edelmira González dijo que este bono “es un alivio y viene a dar un pequeño impulso para volver a comenzar porque de eso se trata, así que muchas gracias por este bono porque eso significa que nos da un poco más de esperanza y volver a retomar la línea de producción que teníamos antes de la pandemia

La Ministra de Agricultura destacó también el apoyo que ha entregado el Minagri a las pequeñas productoras a través de sus servicios. “Pudimos recorrer este invernadero y que, además, tiene distintos puntos de ventas en mercados campesinos y vemos como los distintos servicios, el Indap, y la CNR también han aportado para ir avanzando y creciendo en este proyecto que es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de esfuerzo de estas mujeres que se han juntado y han desarrollado este proyecto de flores”

La agrupación Raimapu está conformada por cinco mujeres: Matilde Álvarez, y sus hijas Berta Salas y Constanza Salas; Verónica Fernández y Matilde Álvarez. Venden en el terminal de flores y en los Mercados Campesinos de Plaza Perú (Las Condes) y La Dehesa. Esta nació hace nueve años, como parte del programa “Formación para Mujeres Campesinas”, que se realiza en conjunto la Municipalidad de Curacaví, PRODEMU e Indap y han seguido operando con apoyo de entidades estatales desde ese momento.

La Ley Pro Pymes se suma a la que creó el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia Universal, que está llegando al 100% de las familias del Registro Social de Hogares. Es decir, va a beneficiar a 7 millones de hogares y más de 15 millones de compatriotas, a partir del 29 de junio. Y el bono de alivio es de $1 millón para las Mypes que se encuentren o no exentas del pago de IVA, que hayan iniciado actividades en primera categoría hasta el 31 de marzo de 2020 y que sus ingresos anuales por ventas no hayan superado las UF 25.000 durante el año calendario 2020.