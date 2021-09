Fiestas Patrias: PDI impulsa campaña contra el abigeato

La Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI de Linares, hizo un llamado a la comunidad a no adquirir carnes en el comercio informal, esto como una forma de frenar el abigeato y evitar contraer enfermedades de animales no controlados.

Se acerca septiembre, el mes de las Fiestas Patrias y por lo general, las familias ya se aprovisionan de productos cárnicos para su consumo, existiendo ofertas tentadores a bajos precios que pueden hacer pasar una mala jugada, como poner en riesgo la salud con animales provistos del abigeato y faenados en mataderos clandestinos, que no cumplen con normas fitosanitarias.

Por lo anterior, el Subprefecto Roberto Núñez, de la BICRIM Linares, señaló que “el abigeato corresponde al delito que se comete al robar o hurtar animales, sean estos animales de monta como caballos o ganado mayor, como lo son los bovinos o ganado menor como lo son porcinos”.

Además, el subprefecto Núñez entregó algunas recomendaciones. “Para evitar el abigeato es fundamental que sus animales tengan su arete o su dispositivo de identificación que otorga el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), reforzar los cierres o mallas perimetrales de los predios a fin de evitar que personas ajenas ingresen a éstos, y que cada día cuenten el número de animales para saber si hay algunos faltantes”.

“Por otra parte, se hace un llamado a la ciudadanía a no adquirir productos cárnicos en lugares del comercio no establecido, ya que así se fomenta el delito de abigeato y que dichos productos no cumplen ninguna norma sanitaria, es decir si uno compra carne en el mercado informal, se está arriesgando a padecer cualquier enfermedad de animales que no tienen ningún control fitosanitario” agregó el subprefecto” agregó el subprefecto.