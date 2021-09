Delegada de medio ambiente de J.A. Kast: “A la agricultura queremos potenciarla y protegerla”

Macarena González, ingeniero civil industrial de la PUC, delegada de medio ambiente del Partido Republicano, conversó con El Agro, en radio Agricultura, dando inicio un ciclo para conocer las propuestas que tienen los candidatos respecto a temas que importan y preocupan a esta industria, como es el respeto al medio ambiente, el uso eficiente del recurso hídrico, el apoyo y desarrollo del mundo rural, entre otros puntos.

“Para nosotros -señaló- la agricultura no solo es una actividad económica, sino que representa una forma de vida y de cultura, y más de un cuarto de la población chilena se dedica a la agricultura. Además de ser la base de la industria alimentaria, tiene una importancia, ecológica, geopolítica, cultural y es parte de la identidad nuestra como país”.

Aseguró que lo que pretende el programa de José Antonio Kast es proteger y defender a los agricultores y darles la misma calidad de vida que tienen en estos momentos las zonas urbanas, garantizándoles el acceso igualitario a educación, vivienda. Conectividad, a buenos salarios y condiciones laborales para la gente que vive en el campo.

Sequía

“Es tremendamente urgente. Estamos con unos déficits muy grandes en todo sentido, en aguas nieves, en precipitaciones, los embalses están con déficit de más del 30 %, es una situación realmente crítica. Nosotros creemos que hay que enfrentar esto con una política de gobierno, con una política interdisciplinaria, con una política de adaptación a la sequía. Hay un déficit enorme en la construcción de embalses, por ejemplo, por lo tanto lo que hay que hacer es tomar esto en serio y tomar medidas concretas y una política de estado de adaptación al cambio climático”.

Código de aguas

“Creemos que es urgente una reforma. Nosotros queremos hacer un cálculo diferente del caudal de agua, uno más científico, no puede ser un simple % del caudal total, es tiene que verse por cada cuenca, garantizando que se mantenga la biodiversidad. El caudal total tiene que incluir una proyección hacia futuro de un cambio climático tomando en cuenta que vienen años de sequía. Queremos también disminuir las patentes por no uso de agua en los primeros años y evitar en incentivo perverso de un uso de agua no necesario, porque si tu tienes un derecho de agua y no lo utilizas, después de un tiempo te empiezan a cargar una patente. Entonces queremos añadir un aumento progresivo y anual de la patente pero a partir del sexto año de no uso. Pero tampoco se va a exigir el pago de esa patente si la zona está en estado de catástrofe. Y además queremos garantizar el agua para consumo humano, generando por ejemplo, nuevas fuentes de almacenamiento de agua para el país. Nosotros no vamos a poner en duda en ningún caso los derechos de agua y la propiedad de ellos la vamos a respetar.

Sustentabilidad

Queremos hacer un catastro de las zonas que tienen una brecha hídrica mayor, y en esas zonas, establecer incentivos para el cultivo de especies de baja demanda de agua, y por el contrario, establecer desincentivos para los proyectos de alta demanda de agua. También queremos hacer una legislación en torno a los pesticidas y mucho apoyo técnico. Respecto de las juntas de vigilancia estas tienen que ser obligatorias porque no hay juntas de vigilancia en todas las cuencas y esa es la única forma de garantizar que cuando haya períodos de sequía haya una distribución equitativa de los derechos de agua. Eso genera que donde no hay juntas de vigilancia aguas arriba, por ejemplo, se extrae más agua de la debida y se perjudica a los sectores que están aguas abajo.

Carretera hídrica

Primero, comentar que tiene que haber un plan de gestión hídrica que contemple diversas fuentes de agua, queremos hacer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, establecer sistemas de monitoreo y de desalación, prioridad al uso de aguas grises, plantas desaladoras, sistemas de almacenamiento de aguas lluvia del invierno altiplánico, etc. Hay mucho, y dentro de todo este plan de gestión hídrica que hemos desarrollado, y que es muy integral e interdisciplinario que es como se tiene que enfrentar este tema, está una de las medidas posibles que son las carreteras hídricas. Nosotros los vemos como una posibilidad, pero con cautela, es algo que se tiene que evaluar económicamente, es una inversión enorme, hay que evaluar las fuentes, cuánto vas a afectar el sistema de biodiversidad, y la misma disponibilidad de agua. De manera que sí lo vamos a evaluar, pero estamos muy en la línea de hacer evaluaciones científicas de los temas.

Violencia en macrozona sur

El gobierno de José Antonio Kast está absolutamente preocupado del tema de la violencia en la Araucanía y de lo que están sufriendo los agricultores, que todos los días sufren de asaltos, les pegan, les roban, les incendian los camiones…ya hay 31 personas fallecidas, y es una de las cosas en las que vamos a tomar cartas en el asunto a través de medidas drásticas y concretas. El terrorismo es algo que queremos atacar de todas maneras, y una de las medidas es establecer una reparación a las víctimas y decretar estado de sitio cuando se requiera. Aplicar la ley antiterrorista que por alguna razón no se está aplicando actualmente. Bajo el gobierno de José Antonio Kast sí se va a hacer.

Mundo Rural

El mundo rural es un tema de identidad como país. Va a ser una de nuestras prioridades, queremos fortalecer la empresa familiar rural, porque nosotros vemos a los agricultores como sustentores del suelo agrícola, porque la agricultura tiene dos caminos: uno, degradar y el otro, proteger. En Chile la agricultura está protegiendo la degradación de suelos y está frenando la desertificación, entonces cumple un rol tremendamente importante. Y además queremos apoyar el tema de la actividad rural protegiendo la vida campesina, dándole oportunidades a los jóvenes para que no tengan que emigrar a las grandes ciudades y ellos tengan la posibilidad de desarrollarse con apoyo técnico, económico, creación de universidades especializadas en el área, becas, etc. Para que los jóvenes puedan seguir con su vida que es muy bonita y es parte de nuestra cultura y nuestra identidad.