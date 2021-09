Presentan libro sobre educación de niños acerca el cuidado del agua

En un gran esfuerzo realizado por más de una decena de países del continente, se presentó el libro “Educación infantil sobre el cuidado del agua: la experiencia en 11 países de las Américas y el Caribe”.

Y es que los problemas con la disponibilidad del recurso hídrico están golpeando con fuerza a varias naciones de la región, afectando a poblaciones completas, y en el que los niños juegan un rol fundamental.

En El Agro conversamos con Pablo García-Chevesich, académico de la Universidad de Colorado de Estados Unidos y Magíster en Hidrología y Manejo de Cuencas, quien fue Editor en Jefe del mencionado libro.

Este documento tiene como objetivo Su objetivo presentar casos de países que han identificado sus desafíos relacionados con este importante recurso y han implementado diversos esfuerzos educativos.

Es así, que se muestran ejemplos de prácticas que han resultado efectivas, así como otras que han fracasado, proporcionando una fuente de referencia para la implementación de futuros programas educativos y mejoramiento de los que actualmente existen.

Para el experto, resulta clave conocer la experiencia en cuanto a educación infantil sobre el tema del cuidado del agua. “El libro se publicó para hacer una evaluación continental de los avances en este importante tema, y saber qué ha resultado y qué no, para que otros países sigan el ejemplo”, señaló.

Asimismo, indicó que el papel que juegan los niños en la concientización por el cuidado del recurso hídrico es muy importante. “Ellos no solo llevan la cultura del agua a sus casas, sino que además educando a los niños se crea una generación que cuida el recurso”, afirmó.

Finalmente, García-Chevesich hace un especial énfasis en la relevancia de seguir generando programas de educación en las aulas de los países de la región, con el fin de que las generaciones futuras puedan desarrollar políticas de gestión del agua más eficaces.

“Un país que cuida su agua es un país que no derrocha una sola gota, por lo que educar a la población es fundamental para transformarnos en una nación eficiente en el uso del recurso. Así, una población educada en el cuidado del agua no solo se ducha por poco tiempo y elimina su césped, sino que también cuida el agua en todo lo que hace (procesos industriales, riego agrícola, etc.). Educando a la gente hace que el agua se transforme en el oro azul”, concluyó.