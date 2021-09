Encuesta SNA: 55% de los agricultores posterga inversiones por incertidumbre de cambios constitucionales

Encuesta de la SNA en el seminario ‘¿Cómo viene la temporada 2021-2022?’

Las expectativas del sector para el próximo lapso productivo se mantienen en terreno positivo, pese a las dificultades que ha debido enfrentar el agro este año.

La nueva Constitución y la pandemia son factores que están incidiendo en las decisiones de inversión de los empresarios agrícolas. Así lo reveló la encuesta que tradicionalmente realiza la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) a los participantes del seminario ‘¿Cómo viene la temporada 2021-2022?’. Según los resultados del sondeo, un 55% de los agricultores manifestó que ha postergado de forma parcial o ha paralizado sus planes de inversión.

Entre las principales razones que explican la decisión, la incertidumbre por los cambios constitucionales fue el motivo preponderante, concentrando un 55% de las respuestas, seguido por la emergencia sanitaria por el covid-19 (12%), y más atrás la violencia rural y la falta de acceso a financiamiento, ambas con un 8%. Por otro lado, un 34% de los encuestados dijo que está realizando sus inversiones con normalidad, mientras que un 11% respondió que no tiene contemplado nuevos proyectos de inversión. ‘En general, el chileno es conservador, sobre todo el agricultor. Entonces ante una Constitución que puede resultar riesgosa no hay duda de que hay un susto y se prefiere aplazar la inversión en uno o dos años para tener más claro qué va a pasar’, explicó el presidente de la SNA, Cristián Allendes.

El representante gremial agregó que este aplazamiento no debiese tener grandes efectos en el corto plazo, pero sí podría haber un peligro para el sector si es que esta postergación se extiende más allá de los dos años. ‘Si en la nueva Constitución se ven afectados los derechos de propiedad o de hacer negocios, ahí se podría afectar al sector en el largo plazo, porque la gente no va a tener incentivos para poder invertir’, señaló. También se les preguntó a los agricultores cuáles eran los temas que consideraban de mayor relevancia para la discusión constitucional. La protección a la propiedad privada fue la respuesta que más se repitió con un 16%, en segundo lugar quedó el Estado de Derecho y la certeza jurídica con un 14% y luego el reconocimiento del sector como actividad estratégica (10%).

Expectativas para la próxima temporada

Pese a las dificultades que ha debido enfrentar el agro este año —como la escasez de mano de obra, el aumento de la sequía y las consecuencias de la emergencia sanitaria—, las expectativas de los agricultores para la próxima temporada se mantienen en terreno positivo.

Los empresarios de los sectores frutícolas, de la carne, forestal y la agroindustria respondieron que estiman que les irá mejor esta campaña con respecto a la anterior. Mientras que en los sectores vitivinícola, lácteo, de granos y de hortalizas proyectaron que los resultados de la próxima temporada serán similares a la pasada. ‘Creo que hay un grado de optimismo, porque la agroindustria ha estado andando bien, ha habido un movimiento fuerte tanto en Chile como afuera, y en general, todos los mercados han estado bien para todos los rubros’, dijo Allendes.

Aunque el tema de la falta de trabajadores sigue siendo un asunto de preocupación en el sector: entre los empresarios agrícolas que dijeron tener problemas de mano de obra, un 71% manifestó que el principal déficit lo ha tenido con el personal temporal no calificado. Un 50% de los encuestados manifestó tener una falta de mano de obra temporal calificada. ‘El tema de la mano de obra todavía no ha mejorado y nos preocupa, porque a partir de octubre empieza fuerte el movimiento en el sector y todavía no vemos que se reincorpore la gente’, sostuvo Allendes. En este mismo tema, también se consultó a los encuestados cuánto era el promedio de remuneración que estaban pagando por el empleo temporal en jornal diario. De esta forma, un 47% aseguró estar pagando más de $25.000 líquido por jornal diario, a diferencia del 25% que pagaba esta cifra en la temporada pasada.

La preocupación por el medio ambiente es otro tópico que fue abordado por la encuesta. Según el sondeo, un 72% de los agricultores manifestó realizar al menos una actividad de cuidado del medio ambiente. De ellos, el 70% aseguró haber efectuado alguna iniciativa recientemente o de larga data, respecto al ahorro del agua o a su uso eficiente. El ahorro de insumos, la preservación de áreas silvestres y el uso de energías renovables fueron otras acciones mencionadas por los encuestados para mejorar su trato con el medio ambiente. ‘Hay un montón de cosas que se están haciendo en este tema, como la replantación de sectores forestales, mejoras en la infraestructura de riego, reutilización de plásticos, entre otras, que demuestran que los agricultores está haciendo algo en esta materia’, afirmó Allendes.