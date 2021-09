Exportaciones lácteas acumulan a julio una caída de 5,1%

De acuerdo con el avance de datos de Comercio Exterior elaborado por Odepa y reproducido por Fedeleche, las exportaciones de productos lácteos sumaron US$ 123,5 millones entre enero – julio de 2021.

Con esto, han acumulando una caída de un 5,1% frente al mismo periodo del año anterior. La facturación del primer semestre se redujo en US$ 6,6 millones comparada con el lapso similar de 2020.

Entre los cinco principales países de destino Emiratos Árabes Unidos se mantiene en el primer lugar con una participación de un 12,3%.

En segundo lugar, se sitúa Perú alcanzando una participación de un 6,9%. México en tercera ubicación supone el 6,2%, mientras en el cuarto y quinto puesto, Estados Unidos y Costa Rica, representan el 4,5% y 3,0%, respectivamente.

Desempeño Top 5

El valor de las exportaciones de productos lácteos a Emiratos Árabes Unidos sumó US$ 30,4 millones, lo que representa una baja de un 3,4% frente al mismo lapso del año anterior, equivalente a una caída de US$ 1,0 millones. Su comportamiento sigue siendo más bien estable en relación con 2020.

Perú continúa mostrando un desempeño favorable durante el año, con un incremento de un 43,7% frente al mismo lapso de 2020. El país vecino sumó exportaciones por US$ 17,1 millones, con una diferencia a favor de US$ 5,2 millones, el valor más alto registrado a la fecha.

Se observó también un mejor resultado en los envíos a México, donde los embarques lograron un avance de un 12,8% en relación al ejercicio previo, con un total por US$ 15,3 millones, dato que se traduce en un aumento de US$ 1,7 millones.

La baja más incidente del periodo se sigue registrando en Estados Unidos con una contracción de un 58,4% respecto del año anterior, lo que supone una merma en las ventas de US$ 15,6 millones. En el año se han exportado a EE.UU. tan solo US$ 11,1 millones, frente a los US$ US$ 26,8 millones del año anterior.

Costa Rica mantiene un buen registro en relación al año anterior, acumulando un incremento de un 60,8%, lo que a su vez se traduce en que las ventas al país centro americano subieran US$ 2,8 millones, hasta alcanzar un total por US$ 7,5 millones.

Por producto

El volumen de exportación de productos lácteos retrocedió en un 6,42% en relación al año previo. Lo anterior, supone una caída de 53.809 a 50.355 toneladas.

Entre las cinco principales categorías exportadas, en valor, salvo el suero de leche, cayeron respecto del año pasado. En términos físicos todas éstas bajaron.

En el periodo, la principal categoría exportada corresponde a las “Demás preparaciones en base a productos lácteos”, cuyas ventas representaron el 28,4% dentro del valor total, sumando US$ 35,1 millones, valor que se traduce en un alza de un 8,29% frente al año previo. En términos de volumen, se han embarcado 10.105 toneladas, lo que supone un alza interanual de un 3,69%.

El segundo producto con mayores ventas al mercado internacional es la leche condensada al concentrar un 21,1% dentro del valor total. Al mes de julio, sin embargo, las exportaciones de esta categoría cayeron a US$ 26,7 millones, una baja de un 8,9% frente al año pasado. Asimismo, los embarques físicos descendieron en un 12,0%, desde 17.402 hasta 15.303 toneladas.

Las exportaciones de quesos figuran como la tercera categoría más incidente para nuestro país. Entre enero y julio, suponen el 17,2% dentro de las ventas totales, lo que equivale a alcanzar envíos por US$ 21,8 millones. Este valor es un 3,5% más bajo que el año previo. En términos de volumen, retrocedieron un 5,8%, pasando de 5.399 a 5.081 toneladas.

Con una participación de mercado de 10,8%, las preparaciones de alimentación infantil se ubicaron como el cuarto producto más exportado. Los embarques alcanzaron a US$ 12,6 millones, valor que implica una baja de un 16,1% comparado con el año anterior. En tanto, las ventas físicas registrando una caída de un 17,3% hasta 3.331 toneladas.

Las exportaciones de suero de leche se posicionaron como el quinto producto más exportado con una participación de mercado de un 7,7%. Al mes de julio, los envíos de esta categoría sumaron US$ 9,2 millones, lo que representa un aumento de un 15,8% comparado con 2020. En términos de volumen, los embarques cayeron en un 2,1% hasta 9.496 toneladas.