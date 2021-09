Cómo distinguir la enfermedad de Sharka en carozos

“La importancia de una planta sana, libre del virus Sharka, parte en el vivero”. Este fue uno de los mensajes claros que Paulina Sepúlveda, ex investigadora INIA, entregó a productores durazneros de Putaendo asociado a uno de los virus más devastadores que afectan sólo a los frutales de carozos.

Se trata de la enfermedad de Sharka, el único virus que es cuarentenario y que por esta condición tiene control obligatorio del SAG.

Actualmente para el caso de Sharka, al existir un control obligatorio bien riguroso del SAG, los viveros autorizados por el SAG no pueden vender plantas enfermas. Un agricultor puede no saber y correr el riesgo de comprar en un vivero no autorizado y que le entreguen una yema de una planta infectada y la multiplique.

“Cuando un huerto es atacado por Sharka, la erradicación es absolutamente necesaria, pues estas plantas infectadas son un reservorio permanente de la enfermedad desde donde el virus se disemina a plantas y huertos vecinos”.

La especialista recalcó que es muy importante partir con plantas sanas y cuando se encuentra presente Sharka en el huerto hay que eliminar del huerto las plantas enfermas ya que éstas no se van a mejorar.

También, aconseja retirar los frutos que quedan en los árboles para que no contamine al resto y eliminar del huerto la madera que se podó porque va a ser un foco de infección de otras enfermedades causadas por hongos y bacterias principalmente.

En los árboles con sharka, explica, son los pulgones los que van a transmitir al resto de los árboles desde esas plantas enfermas.

“Si hay un 5% de árboles enfermos se pueden sacar los árboles pero si el productor tiene más del 5% hay que arrancar todo el huerto. A veces los agricultores por desconocimiento o porque creen que no es tanto, no los eliminan dado el costo económico”.

Este virus está presente en varias regiones de Chile y es un virus que afecta solo a los carozos. Entre agosto y septiembre se puede apreciar la aparición de los síntomas de enfermedades que afectan a los carozos.

Esta capacitación de la especialista en fitopatología entregó medidas de prevención, manejo de enfermedades y como distinguir la enfermedad Sharka de otras causadas por virus o bacterias.

Enfatizó la importancia del monitoreo para la identificación, prevención y oportuno control de las enfermedades como acciones fundamentales en un huerto duraznero.

Proyecto INIA apunta precisamente al “Desarrollo de estrategias de mitigación para la enfermedad de Sharka, causada por Plum pox virus raza D, que permitan fortalecer y potenciar toda la cadena productiva de frutales de carozo en Chile”.

La viróloga Mónica Madariaga Villarroel, directora de este proyecto financiado por FIA, plantea que al menos aspiramos a mitigar su presencia.

Lo que pasa, dice la especialista, es que a veces los agricultores no quieren eliminar sus huertos porque significa un costo y muchas veces quieren pasar desapercibidos.

Pero, la única medida de eliminar la enfermedad es partir con plantas sanas.

Paulina Sepúlveda precisa. “En un huerto de damasco la enfermedad es muy notoria en el fruto. El problema es que desde una planta enferma se sigue transmitiendo al huerto básicamente por los pulgones. Si no se toman las medidas precisas es difícil que se elimine la enfermedad”.

La especialista explicó que los virus se transmiten en frutales principalmente por material de propagación, es decir, plantas enfermas de vivero.

Explicó que las enfermedades causadas por virus son complejas porque no tienen control a diferencia de las enfermedades causadas por hongo o bacterias que sí se puede realizar un manejo.

Por lo tanto, la única forma es prevenir. ¿Cómo? Realizando un monitoreo o prospección del huerto para saber si se encuentra o no presente la enfermedad y en base a eso tomar decisiones.

Lo que sí precisó es que en el caso de las enfermedades en todos los carozos atacados por virus no tienen control y sólo deben tomarse medidas preventivas como es plantar plantas sanas libres de virus.

La especialista junto a los productores además fue haciendo una revisión de las enfermedades más frecuentes que afectan al duraznero y que son producidas por hongos y bacterias son: Cáncer Bacterial, Plateado, Corineo o Tiro de munición, Cloca, Oídio, Monilia.

Dentro de las enfermedades causadas por bacterias están Cáncer bacterial, Agallas del cuello y en cuanto a las enfermedades causadas por hongos destaca el Plateado, Corineo o Tiro de munición, Cloca, Oídio, Monilia y Tizón de flor.

Principalmente recibieron conocimiento para evitar confundir Sharka con otras enfermedades que afectan al duraznero, causadas por hongos y bacterias como Oídio, Cloca, Monilia, Tizón de flor, Corineo o Tiro de munición, Plateado, Cáncer bacterial, Agallas del cuello.

Enfatiza la especialista que cuando le entra un virus a una planta no hay nada que hacer, “la planta va a tener el virus siempre. Esa es una gran diferencia que cuando se trata de una enfermedad por bacteria o por hongo, sí se puede controlar”.

La sintomatología causada por el virusSharka se puede manifestar en hojas y frutos y, en algunas ocasiones, en flores.

La enfermedad de sharka se caracteriza por presentar anillos cloróticos y deformaciones en algunas especies y/o variedades. La sintomatología en la fruta se manifiesta sólo en la piel a excepción de la fruta del damasco donde el halo o argolla clorótica se mantiene hasta el carozo. Al respecto dice la fitopatóloga, “En el caso del damasco es el único fruto donde estos anillos se notan en el cuesco y son de un color más oscuro. Esta coloración hace que sean muy diferenciables con cualquiera de las otras enfermedades causadas por hongos o bacterias”.

Los síntomas en fruta llaman la atención de la especialista ya que la fruta manifiesta este halo o argolla clorótica.

En hojas se pueden observar anillos y halos cloróticos y en el fruto presencia de deformaciones que hace que el fruto pierda su calidad, de hecho no se puede exportar.

Una de las medidas más relevantes para minimizar la enfermedad Sharka es que el agricultor cuando compre las plantas se asegure que éstas sean plantas sanas, libres de virus. “Los virus se transmiten en frutales principalmente por material de propagación, es decir, plantas enfermas provenientes de vivero”, precisa la especialista.

La enfermedad Sharka se transmite de dos maneras: por propagación vegetativa al comprar una planta enferma y por pulgones. Se sabe que esto se transmite desde las hojas de un árbol infectado.

Viene el pulgón, pica una planta, ese pulgón es capaz de picar otra hoja e inmediatamente transmitir el virus. Si una fruta está contaminada, pueden los pulgones transmitir desde la fruta.

A juicio de Paulina Sepúlveda es muy importante lo que está haciendo el INIA. “Este proyecto es una contribución importante a prevenir la plaga. El proyecto lo está dimensionando, es decir, evidenciar que sí tenemos el virus y actualmente se está haciendo una prospección tanto en los huertos como en los viveros”.