Importaciones desde China eluden signos de desaceleración y repuntan casi 100% por vehículos y tecnologías

Reporte de Aduanas revela que en el mismo mes las exportaciones al gigante asiático crecieron 55%. Forestales destacaron entre envíos no mineros.

A pesar de las decepcionantes cifras de producción que llegaron ayer desde China, su relación comercial bilateral con Chile sigue en buen pie. En agosto, las importaciones desde el gigante asiático alcanzaron un incremento de 99,3% frente al mismo mes de 2020 al sumar US$ 2.252,8 millones.

El último Reporte de Comercio Exterior del Servicio Nacional de Aduanas reveló que en el acumulado han subido 63,3% frente al año de la irrupción de la pandemia, llegando a US$ 15.449 millones.

La segunda economía del mundo se ha posicionado como el principal abastecedor nacional, con una participación del 28,5% en el total.

En agosto el impulso llegó desde la importación de combustibles -siendo el principal el petróleo-, que si bien representan el 6,2% de las compras locales al gigante asiático, subieron 1.221% frente al mismo lapso de 2020.

En los no combustibles, la internación de medios de transporte y sus partes creció 249% en doce meses, empujada por variaciones de más de 1.000% de la compra de tractores y vehículos para el transporte de mercancías.

La tecnología aportó con el 14,8% de las internaciones y aumentó 78,8%, destacando el salto de los televisores y computadores.

Cobre y molibdeno

En lo que va del año, el 38,9% de los envíos chilenos han salido rumbo a China. A la fecha las exportaciones al país llegan a US$ 23.654,8 millones, lo que ha implicado una variación de 40,7% frente a los primeros ocho meses de 2020.

En agosto, las exportaciones crecieron 55% al contrastar con el mismo mes del año pasado, o sea, totalizaron US$ 3.198,3 millones. La gran mayoría de los embarques -un 89,7%, o sea US$ 2.868,1 millones- correspondieron a la minería.

El molibdeno y sus concentrados y los minerales de cobre y sus concentrados anotaron incrementos de más de 100%.

El reporte de Aduanas también dio cuenta de caídas de 9,5% en el cobre y de 21,8% el yodo el mes pasado, entre otros ítemes que mostraron bajas anuales.

Las exportaciones no mineras sumaron US$ 330,2 millones en agosto, lo que implicó una expansión de solo 7% frente al mismo mes de 2020. El mayor salto llegó desde las forestales y sus derivados, que crecieron 47,5% y representaron el 58,4% de los envíos no relacionados con la minería.

El sector vitivinícola -cuyos envíos son el 9,3% de los no mineros-subió 43,8% sus exportaciones en agosto, y los productos del mar avanzaron 29,4% llegando al 8% de participación.

Las exportaciones de frutas y frutos al gigante asiático disminuyeron 11,5% el mes pasado. Los arándanos, manzanas y kiwis sufrieron las mayores caídas, y las nueces de nogal y uvas reportaron las mayores alzas.

El director nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, recordó que como servicio tienen el desafío de facilitar los flujos de comercio exterior y aportar al desarrollo económico del país, así como para proteger a Chile del ingreso de mercancías ilícitas.