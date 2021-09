Exportaciones de vino de mayor valor consolidan crecimiento: acumulan alza de 50% entre enero y julio

En los primeros siete meses del año las categorías de precios más altos han registrado un buen desempeño, impulsando el total de los embarques en un 11,9%.

La estrategia de Vinos de Chile para subir el precio del vino nacional comienza a dar frutos. Esto, luego de que en el período enero-julio los segmentos de mayor valor registraran un buen desempeño.

De acuerdo con cifras del gremio, los vinos de entre US$ 50 y US$ 60 por caja fueron los que más crecieron en los primeros siete meses del año, con alzas de más del 50% en volumen y valor respecto del mismo período de 2020. Les siguieron los vinos por sobre US$ 60 por caja, con 44% de aumento en volumen y 47% de incremento en valor respecto de igual lapso del año pasado, y los de la categoría de entre US$ 40 y US$ 50 por caja, que aumentaron alrededor del 37%. En tanto que los vinos de menor valor se mantuvieron en un nivel similar al año pasado.

Gracias a las positivas cifras, las exportaciones de vino embotellado han logrado avanzar a julio en un 11,9% en valor, con ventas por US$ 904,1 millones. Mientras que el precio promedio ha subido un 8,7% llegando a US$ 29,7 la caja (ver infografía).

La directora comercial de Vinos de Chile, Angélica Valenzuela, destacó el aumento en los precios en los vinos nacionales, que han ayudado a recuperar las exportaciones. Sin embargo, advirtió que los problemas logísticos en las rutas marítimas a nivel mundial han repercutido en una disminución de los embarques durante el mes de agosto. ‘Estas dificultades han ralentizado las exportaciones a pesar de contar con una alta demanda por nuestros productos’, dijo.

Valenzuela explicó que gracias al buen desempeño estaban proyectando un crecimiento en los envíos de entre un 5% y un 10% este año, pero que los problemas logísticos podrían afectar esa estimación. ‘El resultado final dependerá de la evolución de ese tema. No obstante, estamos con una activa demanda por nuestros vinos en el exterior. Asimismo, en los mercados se están realizando con todas las medidas de seguridad las promociones y ferias, además de las campañas digitales’, contó.

En los mercados internacionales, China siguió recuperándose después de la baja en 2020. A julio, el país asiático se ubicó con ventaja en el primer lugar en valor, acumulando un aumento de 55,5% en valor con US$ 149,7 millones. Brasil se ubicó en segundo lugar en valor —aunque en volumen sigue liderando con muy poca diferencia sobre China—, y presentó un aumento de 21% en el precio en el lapso, con US$ 101,9 millones.

El gremio también resaltó el desempeño de Corea del Sur en lo que va del año, con un alza de 70% en volumen y de 87% en el valor de los envíos. ‘Estados Unidos y Reino Unido se recuperan en valor, pero aún siguen por debajo en volumen. En tanto que Japón es uno de nuestros destinos que han retrocedido con más notoriedad, con una baja de alrededor del 26% en volumen y valor’, agregó Valenzuela.

La ejecutiva señaló que en el mercado nacional la demanda interna también viene registrando un sostenido repunte gracias al alza en las ventas a través del canal de supermercados y el online. ‘Vemos la situación con optimismo. Los indicadores de ventas de este año han estado recuperándose por sobre las ventas del año pasado. Los vinos embotellados muestran un crecimiento significativo, recuperando lo perdido en 2020 e incluso creciendo un 2,1% sobre 2019’, afirmó.

Por otro lado, Valenzuela sostuvo que el canal horeca (hoteles y restaurantes) se ha ido reactivando lentamente.