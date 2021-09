Lecheros resienten alza de hasta 100% en insumos durante últimos meses

Una notoria alza en el valor de los insumos enfrentan los productores lecheros, donde el incremento ha alcanzado hasta 100% en varios casos, lo cual está generando un aumento de por lo menos 30% en los costos para obtener la materia prima.

Entre los productos que más han subido sus precios, según informó el Diario Austral de Osorno, se encuentran el maíz y la soya, que corresponden a la energía y proteína que reciben las vacas a través de la alimentación.

Junto con ello están los fertilizantes, el gas natural, el petróleo y la electricidad, que experimentaron importantes alzas, además de insumos agrícolas que subieron en algunos casos más de 100%.

Este incremento, que impacta directamente a los costos en la lechería, afecta con mayor intensidad a los medianos y pequeños productores, quienes además se vieron obligados a adelantar la alimentación prevista para el invierno por la falta de lluvias.

Alza y mercado

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) y de la Asociación de Productores de Leche de Osorno, Aproleche Osorno, Marcos Winkler, explicó que el alza que están asumiendo los productores locales alcanza un 30%, mientras que el valor del litro de leche solo subió 15%, por lo tanto, el aumento en los ingresos no ha sido suficiente para complementar todo el aumento de los costos.

«Definitivamente este año, tanto con la sequía otoñal, como por el aumento de costos y por la probabilidad de sequía primaveral, será muy complejo», manifestó Winkler.

El presidente de Fedeleche detalló que entre los insumos que más han subido sus valores en los últimos meses se encuentran los fertilizantes, el maíz y la soya.

«Los fertilizantes son elementos que todos los años tenemos que aplicar para que la pradera siga estando con fuerza y con buena producción, es un elemento vital de manejo ordinario del campo y el maíz es parte de la dieta de las vacas, un complemento», explicó Winkler.

No obstante, pese a la dificultad actual, el timonel de Fedeleche aclaró que hay un buen mercado de vaquillas de reposición, las cuales tienen un muy buen precio, así como también los machos de lechería, por lo que de alguna manera esto ayuda a enfrentar la problemática.

Adelantó que Fedeleche se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Agricultura (Minagri) para contar con sistemas de alerta que imposibiliten la generación de distorsiones en el mercado de la leche.

De esta manera, en la eventualidad de que algún producto esté causando una distorsión, esta situación deberá ser revisada y analizada en profundidad para aplicar algunas medidas paliativas, donde este sistema también aplicaría para las importaciones.

«Lo que nos interesa es que el mercado lácteo funcione como corresponde, por lo tanto, respecto a los costos y precios de venta, tiene que regularse por el mercado y son las industrias las que tienen que pagar un mejor precio de la leche para que nosotros podamos seguir produciendo y mantener de esta forma la alimentación del país y del mundo», concluyó Marcos Winkler.

Javier González es productor lechero del sector Puerto Chalupa, en la comuna de Puyehue, y relató cómo ha visto esta alza en los últimos meses, que en su caso coincide que ha sido del 30%.

«Esta temporada nos está pegando fuerte por el alza de todos los insumos, donde lo más complicado son los fertilizantes y el concentrado, que es lo que más utilizamos y eso bota todas las utilidades que podríamos haber tenido este año por el excelente precio de la leche», expresó.

El agricultor agregó que ahora se ha acrecentado la escasez de productos para terapia de secado, guantes de ordeña y polines para cercos, y cuando llegan están a un precio muy elevado, por lo que todo este panorama obliga al sector ha optimizar los recursos.

Por su parte, el productor Gerardo Geisse, del sector Popoen, en la comuna de Río Negro, también ve con preocupación esta alza, pero asume que deberá absorber estos costos para mantener viva su lechería.

«Nos afecta mucho esta situación, porque los insumos son fundamentales para nuestra producción. En lo que yo he visto, lo que más ha subido son los fertilizantes nitrogenados y también los concentrados. Yo tengo que comprar nada más, porque no puedo parar mi producción y sobre todo como los precios siguen buenos, entonces hay que mantener las vacas en buen estado. Hay que pasar un momento en que no se gane, porque lo importante es mantener el barco andando para mejores tiempos», concluyó.