¿Qué piensan los candidatos presidenciales sobre el TPP-11?

Desde su aprobación en la Cámara de Diputados en abril de 2019, y pese a las múltiples urgencias del Ejecutivo, en más de dos años el Senado no ha puesto en votación la integración de Chile al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP-11) del que nuestro país fue uno de los impulsores de la mano del excanciller Heraldo Muñoz (PPD) en el segundo mandato de Michelle Bachelet.

Y pese a que el Senado chileno ha dado diferentes razones para no votar el acuerdo, en el resto del mundo es visto con buenos ojos. Según indica una nota del Diario La Segunda, Perú lo ratificó en julio pasado –convirtiéndose en el octavo en hacerlo–, sumándose a naciones como Canadá, Japón, Nueva Zelanda y México. Mientras que otros como el Reino Unido están desde junio en negociaciones para integrarse al bloque y China, segunda economía del mundo, solicitó formalmente ser parte del TPP-11 el jueves pasado.

En Chile, en línea con las diferencias que hay en el senado, los candidatos presidenciales también tienen distintas posturas frente a la ratificación del tratado.

Boric y Provoste en contra

Desde el comando de Gabriel Boric son tajantes respecto a su rechazo. ‘No se firmarán nuevos tratados comerciales, incluyendo el TPP-11 mientras no se hayan revisado los procesos de participación ciudadana, de gobiernos locales y regionales y de los pueblos originarios, y los parámetros de alineamiento con principios feministas, verdes y descentralizadores’, dicen desde el comando freteamplista. Por lo que en caso que el candidato de Apruebo Dignidad llegue a La Moneda se ve lejana la posibilidad que Chile se integre al bloque.

Javiera Petersen, economista del comando de Boric, explica las razones para oponerse: ‘Se propone la aprobación sin haber realizado un análisis riguroso de impacto regulatorio, donde muestre los potenciales beneficios y los reales costos de este tratado. Como Apruebo Dignidad siempre nos hemos manifestado en contra del TPP-11’.

En tanto, la candidata de Unidad Constituyente, la DC Yasna Provoste condiciona la aprobación del acuerdo a la firma de otros que están pendientes.

‘Yo no he sido partidaria del TPP-11 y menos lo soy mientras no se resuelva una discusión más amplia, como primero adherir al Acuerdo de Escazú (pacto relacionado con medioambiente y DD.HH.)’, advierte Provoste.

La senadora explica que el Senado debe leer el ‘resquemor que despierta el TPP-11 en parte de la sociedad chilena’, que ella vincula a una ‘sensación de vulnerabilidad’ y de ‘sentir que sus derechos no están suficientemente protegidos’. ‘Yo estoy en contra del acuerdo en estas condiciones’, dijo la candidata separándose de una de las políticas internacionales tradicionales de los gobiernos de la Concertación.

Sichel a favor

En la otra vereda, desde el comando de Sebastián Sichel se muestran a favor de la apertura comercial y los tratados de libre comercio. ‘Somos una economía pequeña e integrada, por lo tanto es fundamental beneficiarnos de todos los acuerdos que podamos alcanzar’, dice Patricio Rojas coordinador económico del candidato de Chile Podemos Más, quien cree que los mercados internacionales se volverá cada vez más complejos y, por ende, los exportadores chilenos requieren de mayores facilidades para integrarse a ellos.

Rojas explica que desde la candidatura esperan que el TPP-11 sea ratificado prontamente por el Congreso. ‘Este es un acuerdo importante, donde una gran cantidad de países quieren estar, creo que va en la línea correcta’, sostiene el economista.

Contactado el comando de José Antonio Kast, declinaron participar en esta nota.

Mientras tanto, diversos gremios han pedido que el Congreso ratifique el tratado por los beneficios que supone para las exportaciones chilenas. ‘Como sector hacemos un fuerte llamado al Congreso para que aprueben este acuerdo lo antes posible. Los beneficios son innumerables y no hay razones para no ratificar, solo traerá beneficios para Chile y sus trabajadores’, dijo el presidente de la SNA, Cristian Allendes en el seminario anual del agro en julio pasado.