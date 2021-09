11 viñas chilenas en el ranking de las 100 mejores del mundo para visitar

Todos los años, el grupo editorial británico William Reed, el mismo detrás del ranking The World’s 50 Best Restaurants, escoge a las mejores viñas en el mundo para hacer enoturismo en el ranking World’s Best Vineyards.

Un listado esperado en la industria vitivinícola y entre los amantes del vino, en el que votan más de 600 sommeliers y expertos en viajes de todo el planeta.

Los mismos que escogieron a sus favoritas de este 2021, en el World’s Best Vineyards, que se acaba de revelar y en el que hay viñedos de todos los continentes, desde Europa y África hasta América Latina.

Precisamente de este último continente es la viña que ocupa el primer lugar, la argentina Zuccardi Valle de Uco, en Mendoza, una empresa familiar que desde los años 60 elabora premiados vino y cuyos viñedos albergan al restaurante Piedra Infinita Cocina, según indica Latercera.com.

Le siguen en el puesto dos Las Bodegas de los herederos del Marqués de Riscal, en España; el Château Margaux, en Francia, en el tres; la uruguaya Bodega Garzón, en el cuarto; y en el quinto una chilena: Viña Montes.

De esta última destacan sus viñedos en el famoso valle de Colchagua, la que puedes recorrer a través de sus tours y probar en un restaurante que es toda un experiencia, Fuegos de Apalta, que tiene el sello del famoso maestro parrillero argentino Francis Mallmann.

Las chilenas en el ranking

Además de Montes Wines, otras 10 bodegas de Chile están en el ranking 2021 de las mejores viñas del mundo para visitar.

De hecho en el Top 10 se encuentra Vik, viñedo de la región de O’Higgins que ocupa el puesto ocho de lista, lugar que destaca por su arquitectura y por su hotel de ensueño, donde alojaron la banda Coldplay el multimillonario David Rockfeller.

Más abajo en el puesto 17 están Clos Apalta; Santa Rita en el 28; Casas del Bosque en el 41; Bodegas Re en el 43; y Viu Manent en el 45.

También destacan Viñedos de Alcohuaz (puesto 76), Viña Errázuriz (87), Viña Casa Marin (95) y Villard (96), del valle de Casablanca.

El ranking completo con las mejores viñas del mundo para el enoturismo lo puedes revisar acá.