Inesperada inflación de precios de la carne dañaría el mercado a largo plazo

El aumento en el precio de la carne en hasta 15% en algunos cortes podría no ser positivo para el rubro ganadero y carnicero, que llevaría a los compradores a dejar de consumir este producto, en el largo plazo, afectando el negocio de la carne.

El presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino (Fedecarne), José Miguel Stegmeier, dijo a diario La Tribuna que ‘al haber precios muy altos, los resultados mejoran para los ganaderos y vendedores de carne, pero se resiente el consumo’.

Según Stegmeier, el incremento en el precio del producto ‘se da por un aumento de la masa ganadera y el aumento en la cantidad de carne que se compra’.

Este engrandecimiento en la productividad genera el alza en los precios, por el aumento en la inversión de los productores. ‘El aumentar el volumen de consumo implica que el negocio mejore y se incentiva o aumenta la crianza de animales para engorda’, dijo Stegmeier.

Un posible daño al mercado

Con este crecimiento productivo, de acuerdo al presidente de Fedecarne, ‘lo más probable es que los ganaderos establecidos crezcan e ingresen nuevos actores al mercado’.

Sin embargo, indicó que ‘un aumento desmedido puede dañar al mercado’. Al día de hoy, según el vocero de Fedecarne ‘la importación ayuda a mantener los precios de la carne chilena bajos, y de revertirse esto, los compradores y productores podrían verse afectados’.

Beneficio transversal

El gerente de Ferias Biobío, René Henning, dijo en entrevista con La Tribuna, que ‘la mayor capacidad de compra de las personas, gracias a los retiros de fondos previsionales y bonos, ha generado este acrecentamiento del precio del ganado, que se traduce en un mayor precio de la carne’.

Según el encargado de la feria de animales, ‘estos precios crecieron durante un año y hoy se estabilizaron, lo que es bueno para nosotros’.

Y no solamente se verían beneficiadas las ferias. Según el gerente de Ferias Biobío, sino que beneficia al carnicero y por lo tanto, a los ganaderos que venden para consumo.

El vocero de Ferias Biobío insistió que el poder adquisitivo reinante es el responsable del crecimiento en el consumo, y por lo tanto de los precios. Pero este fenómeno, según el gerente, ‘debería subir hasta fin de año y bajar en enero’.

Lo anterior no quita que, de acuerdo a lo expresado por Henning, ‘la demanda haya sido tan alta que se va de los valores históricos de los últimos 10 o 15 años’.

Respecto a los precios, estos han subido ‘casi un 30 por ciento en general, en el caso de Ferias Biobío, hemos visto aumentos del precio por sobre el 40 por ciento’.

Carnicerías arriesgan bajas en ventas

Desde Carnes Puro Chile, su dueño, Jorge Loyola, dijo que, en efecto ‘se ha mantenido un alza inesperada y que no se había visto antes’. Pero este crecimiento, según Loyola, ‘no le hace bien a los ganaderos ni a los carniceros’.

Lo anterior porque, con el aumento en el precio de la carne, ‘tuvimos que subir los precios, pero bajando el margen de ganancia’. De acuerdo a lo dicho por el encargado de Carnes Puro Chile, ‘los 10% han hecho mucho daño, y con esta subida de precios, nadie podrá comprar carne más adelante’.

Jorge Loyola pronosticó que ‘los efectos negativos de esto se verán en octubre’. ‘A nosotros nos acomoda que el precio no siga subiendo, porque nuestros clientes no podrán comprar a esos precios y nosotros vendemos en el largo plazo, no ventas puntuales como el 18’, finalizó.