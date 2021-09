Con presencia de Embajador de China en Chile se da inicio a temporada de cerezas chilenas 2021-2022

La ceremonia de lanzamiento se realizó, durante la celebración del florecimiento del cerezo, un marco que permitió fortalecer los lazos de amistad y colaboración que existen entre ambos países

Lunes 27 de septiembre de 2021.- La industria de la cerezas chilena dio inicio a la temporada 2021-2022, junto al Embajador de China en Chile, Niu Qingbao, representante del principal destino de las cerezas nacionales, pero también de una nación con la cual Chile tiene una larga historia de amistad y cooperación.

Lazos de amistad que fueron destacados por el Embajador Qingbao: “En este momento hay una coincidencia entre lo que pasa en Chile con esta celebración de la floración de los cerezos y en China donde estamos comenzando las celebraciones del Festival de la Cosecha, lo cual, no es una mera coincidencia, sino más bien una conexión natural que nos une a ambos países”.

Añadió: “China es un importante mercado para muchos productos chilenos, especialmente las cerezas, donde el 90% de ellas tienen como destino el mercado chino. China es un mercado que seguirá creciendo y también estará cada vez más abierto a los productos del mundo. Hay una fuerte competencia en el mercado de China, ya que, muchos países producen lo que nosotros necesitamos y queremos, pero el punto es que los consumidores buscan comprar productos de países amigos. Chile y China tienen una especial relación de amistad, Chile fue el primer país en Sudamérica en reconocer a la nueva China, el primero en establecer un Tratado de Libre Comercio con China. Entonces todos los chinos piensan que Chile es un país amigo. Así, pese a la gran competencia que existe en el mercado chino de cerezas, los consumidores chinos tienen un especial cariño por los productos chilenos y ello continuará”.

Coincidente, Ronald Bown, Presidente de ASOEX, indicó que los lazos de amistad que unen al pueblo chino y chileno se fortalecen con la presencia del Embajador de China en un hito tan importante para industria frutícola chilena, como es el inicio de una nueva temporada de cerezas: “La presencia del embajador representa la buena voluntad, con la que siempre nos ha tratado el pueblo chino. Para nosotros ha sido una experiencia que impacta, no sólo como nos han acogido las autoridades chinas, sino que también su pueblo, al reconocer en nuestra fruta, productos de calidad, sanos, inocuos, sabrosos y producidos con el cuidado que se merecen los consumidores. Se trata de un esfuerzo de muchos exportadores, productores y trabajadores de la fruta, que es apoyado por las autoridades chilenas y chinas para lograr buenos resultados”.

Bown agregó que para esta nueva temporada la industria de la cereza está “trabajando en una importante campaña de promoción para aumentar el acceso de las cerezas a las distintas ciudades y regiones en China. Queremos que más consumidores chinos tengan la oportunidad de disfrutar de nuestras cerezas. Al mismo tiempo , estamos también focalizados en asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos con China y así brindar una fruta de calidad y inocua a los consumidores”.

Por su parte, la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga destacó la importancia de la fruticultura chilena y los lazos con China para el desarrollo del mundo rural y el país: “Este es un hito que reúne al mundo público y privado en torno a un sector que es muy importante para nuestro país. La agricultura, y en particular la fruticultura, es un motor de desarrollo para Chile y muchas regiones (…). Da muestras de un Chile que avanza y que quiere avanzar con toda su gente, y que se enorgullece de su actividad agrícola porque está en el corazón del mundo rural, nos alimenta el cuerpo, pero también alimenta nuestras tradiciones y cultura. Poder promover una actividad como la que hoy nos convoca es también una oportunidad para relevar el rol que ha tenido China para nuestros productos, en este caso la cereza, que llega a alimentar en una época del año muy especial, pero también a aporta a la salud de la población”.

La jornada fue organizada por ASOEX, conjuntamente con el Comité de Cerezas, y se llevó a cabo en la sede central de Garces Fruits, ubicada en San Francisco de Mostazal, siendo Hernán Garcés, Presidente de la empresa, quien llevó a cabo un recorrido guiado por huertos y packing, mostrando a los invitados el arduo trabajo que realiza la industria para cumplir con cada uno de los protocolos, la calidad e inocuidad que los mercados y los consumidores exigen, así como también evidenciar la gran innovación y alta tecnología que existe en el sector cerecero del país.

“Este es un día muy especial para nosotros, estamos empezando una nueva temporada y hemos querido compartir esta alegría junto al embajador de China, especialmente porque Chile ha desarrollado una relación con China muy especial. Hemos producido, como industria, una cereza que por su sabor y calidad ha conquistado a los consumidores chinos. Además, su gran color es símbolo de éxito. Hemos desarrollado una industria moderna, con alta tecnología y una logística increíble para brindar las mejores frutas a los consumidores (…) Nos une a China una magia especial, así como este mágico momento que nos une hoy aquí”, comentó Hernán Garcés.

La celebración de la Floración de los Cerezos fue cerrada con un almuerzo de camaradería, donde ASOEX entregó al embajador un presente consistente en una artesanía nacional de dos bueyes cargando una carreta de frutas, simbolizando la colaboración que existe entre Chile, su fruticultura y China. Coincidente con el espíritu de amistad y colaboración, el Embajador de China obsequió, al dueño de casa, una carreta conducida por un caballo, animal que en la cultura china representa el éxito.

Cabe destacar que también participaron en el evento; la Consejera Económica de la Embajada de China, Ji Xiaofeng; el representante de la oficina Comercial de la Embajada de China en Chile, Shen Yue; el Seremi de Agricultura de O´Higgins, Joaquín Arriagada y otros profesionales de Minagri y SAG. Además de representantes de diversas exportadoras y productoras de cerezas de Chile y dirigentes de asociaciones gremiales del país como Juan Sutil, Presidente de la CPC, Cristián Allendes, Presidente de la SNA, Jorge Valenzuela, Presidente de Fedefruta.

Nueva Temporada

En relación a los problemas de las exportaciones de cerezas sufridos la temporada pasada, el Embajador de China en Chile, Niu Qingbao, puntualizó: “Esta visita me ha sorprendido, no sólo por el buen clima que hay aquí, sino también por el control de calidad en los huertos y packings. El año pasado debido a la pandemia las exportaciones de cerezas sufrieron algunos obstáculos. Sin embargo, este año el Ministerio de Agricultura de Chile y otras instituciones han realizados muchos preparativos para la nueva temporada. Se ha trabajado en contacto con las autoridades chinas, sobre todo en la inspección remota de virus y otros temas, así que no deberían haber obstáculos técnicos en estas materias, por lo que, esperamos que los envíos de cerezas chilenas de esta temporada tengan mucho éxito”.

En ese mismo sentido, el Director del SAG, Horacio Bórquez, remarcó: “No nos cabe ninguna duda que, con el nuevo protocolo acordado con las autoridades chinas, los riesgos para esta temporada son mucho menores. El SAG junto a la industria ha estado trabajando en estos protocolos, incluso con capacitaciones, de tal manera que conjuntamente demos la seguridad que la sanidad de nuestra fruta sigue siendo tan buena o mejor que antes”.

Finalmente, Cristián Tagle, Presidente del Comité de Cerezas de ASOEX destacó el trabajo del sector en asegurar productos de calidad e inocuos para los consumidores.”Los productores chilenos están cada vez más atentos y preocupados de cultivar una buena calidad, de controlar las cargas, tomando las enseñanzas de años anteriores, así es que soy optimista que la calidad será muy buena, lo cual, es una noticia positiva para los mercados y sus consumidores”.