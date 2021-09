José Miguel Stegmeier, Pdte. de Socabío: “Los decretos de emergencia hídrica son un paleativo bastante menor”

En conversación con El Agro, el presidente de Socabío explicó que “estamos en una escasez bastante significativa, no hemos acumulado ni 700 milímetros, cuando en esta fecha debiéramos estar en los 900. Así es que ya llevamos 10 años en que no llueve, pero lo más complicado es que no tenemos nieve. No tenemos reservas”.

Informó que no se puede hablar de pérdidas todavía, pero el conflicto podría darse a nivel de enero y febrero. Y con la sequía se afectan todos por igual, pero evidentemente los más afectados son los que están lejanos a las fuentes de agua, y, por ej. los del lago Laja.

En cuanto a las medidas de emergencia decretadas por la autoridad, fue enfático en señalar que “son un paleativo bastante menor, y ayudan, sin duda, pero no podemos vivir de emergencias”. Era lógico, dijo, que al comienzo no se decretara emergencia hídrica en esa región del Biobío porque allá llueve mucho más, pero luego de un mes se dieron cuenta que no hubo una recuperación de las lluvias ni de las nieves y por lo tanto el momento en que lo decretó el Gobierno fue el correcto.

De esto, agregó el dirigente, hay que sacar lecciones como la administración fuerte del recurso hídrico, y eso pasa por juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas, son uy importantes y estamos a punto de constituir una nueva junta de vigilancia para el Laja. Las juntas de vigilancia son todos los usuarios del río, y las otras son las asociaciones de regantes que distribuyen equitativamente el agua.

Nosotros tenemos armada una estructura con estas instancias intermedias que son muy importantes a la hora de bordar el tema a nivel constitucional.

Stegmeier aseguró que el cambio climático más que enfrentarlo hay que acompañarlo y para ello hay que construir obras para almacenar agua, lo segundo, planificar más el uso del territorio con cultivos específicos, por ejemplo. La ciencia ha predicho esto, pero la política ha fallado, porque requerimos mirada conjunta de largo plazo. Hay que invertir, generar conciencia de que el agua está al servicio de la humanidad.

En cuanto a la violencia en la macrozona sur, señaló que hay una falla multisistémica del estado, de los 3 poderes. Aquí se requiere un acuerdo nacional de fondo, necesitamos legislación, leyes eficientes y un pode judicial que tome esto en serio y un poder ejecutivo que tiene voluntad, pero no tiene capacidad.