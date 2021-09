Escasez hídrica llevaría a agricultores a priorizar cultivos más rentables

Dificultades logísticas en envíos y menor disponibilidad de mano de obra son las principales preocupaciones del sector.

Por su parte, el presidente de la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), Jorge Valenzuela, dijo que las especies que se iban a ver más afectadas por la sequía serán la uva de mesa, paltos y nueces. ‘La situación es grave, hemos tenido lluvias que ayudan pero hay zonas que están muy golpeadas como la Región de Coquimbo y parte de la de Valparaíso’, indicó.

Desde el sector también coinciden en que será una temporada de mayores costos producto del alza en los insumos y el incremento de los precios de los fletes marítimos. ‘Hoy día mandar un contenedor refrigerado a China cuesta entre US$ 12.000 y US$ 18.000, cuando antes el valor era de entre US$ 6.500 y US$ 7.000’, detalló Valenzuela.

Mientras que Allendes aseguró que los valores de los fertilizantes han subido en algunos casos en hasta un 100%, principalmente por el alza del dólar. ‘Lo que estamos tratando de hacer es traspasar esto de alguna forma a precio, cosa que no es fácil’, dijo. Sumado a lo anterior, figura el tema de las dificultades logísticas. Allendes contó que esta situación la han notado especialmente en los terminales marítimos de Estados Unidos, uno de los principales destinos de los productos agrícolas nacionales. ‘Para evitar la situación que ocurrió el año pasado donde las importaciones no alcanzaron a llegar para Navidad, en esta época están trayendo todo para vender en esas fechas. Hay mucha congestión’, señaló Allendes. La disponibilidad de trabajadores para las labores avícolas sigue siendo un tema importante en el sector. La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, explicó que se proyectó un déficit de entre 100 mil y 150 mil colaboradores.

‘Para eso estamos trabajando en distintas líneas, una es con el Ministerio del Trabajo para conectar las ofertas de las distintas regiones con aquellas personas que quieran trabajar en el sector agrícola’, contó. Además, recordó que a partir del 1 de octubre podrán entrar extranjeros al país y que están trabajando en un protocolo sanitario de ingreso. Por su parte, Jorge Valenzuela manifestó que se ha agregado otra variable a esta crisis. ‘La reactivación económica de otros sectores como el comercio ha hecho que la gente se emplee en otras cosas y no en el campo’, aseguró. Pese a todo, hay consenso en que la demanda de los mercados internacionales por los productos nacionales se mantiene al alza. ‘La parte internacional está interesante. Ha habido mucha conversación con supermercados del mundo que están ansiosos esperando nuestros productos’, afirmó Allendes.