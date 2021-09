Alcaldes de la Región de Valparaíso acuden en masa a reunión por la crisis hídrica

REGIÓN. 34 de los 38 jefes comunales de la zona se reunieron con gobernador.

Una reunión en la que participaron 34 de los 38 alcaldes de la Región de Valparaíso encabezó el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, en la que abordaron la crisis hídrica y analizaron caminos de solución a un problema que apremia a los habitantes de la zona. Al respecto, Mundaca destacó que la participación transversal de los jefes comunales “habla del interés superior, habla de que todas las alcaldesas y alcaldes presentes comprenden perfectamente bien el trabajo en función del bien común, el trabajo en función de hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano, a propósito de que el conflicto socioambiental más importante de la región hoy día tiene que ver con el acceso al agua, y la convocatoria tuvo que ver, precisamente, con aquello”.

En la cita, detalló, “tuvimos la posibilidad de poner en valora importancia que tiene la recuperación del agua para nuestras comunidades, dar certeza hídrica a nuestras comunidades, tuvimos la posibilidad de poner en valor la política hídrica que se ha venido construyendo en el Gore”. El encuentro se plasmará en un documento “que va a ser orientador en torno a la política hídrica regional” y anunció que “a partir de marzo del próximo año empieza el trabajo para formular la nueva estrategia regional de desarrollo”, en la que los alcaldes serán “actores principales”.

CONVENIO CON SMA

Asimismo, adelantó que este sábado “a las 10 de la mañana, junto a la alcaldesa Macarena Ripamonti (de Viña del Mar) vamos a firmar un protocolo, un convenio de cooperación con la Superintendencia del Medio Ambiente, para que el Gobierno Regional, por primera vez, haga seguimiento en materia ambiental y facilite las condiciones materiales para realizar las fiscalizaciones en el ámbito ambiental”.

Esto último, precisó Mundaca, “es un acuerdo que conversamos, que discutimos el día de ayer (martes) con los presidentes de todas las bancadas del Consejo Regional, es una decisión que tomamos con el colectivo”. El jefe regional destacó que dicho convenio servirá “como una forma también de situamos en una discusión que es tremendamente relevante y que nos tiene inhibidos de poder ocupar la presidencia de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, a propósito de que no me toca presidirla, pero esto es una forma de instalarnos en ese debate, más aún cuando sigo siendo el vocero nacional de Modatima, y antes de gobernador sigo siendo militante de la causa del agua”.

EXIGEN MÁS FACULTADES

A nombre de la Provincia de QuiIlota habló la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, quien planteó que “hay acciones que se tienen que tomar de manera urgente: nosotros hoy día tenemos una DGA (Dirección General de Aguas) que tiene una escasez de funcionarios que impide fiscalizar eficientemente lo que está ocurriendo con todas las arbitrariedades en función de extraer el agua ilegalmente”.

En ese contexto, recalcó que “si es que no se va a robustecer la DGA en una emergencia hídrica, necesitamos que se considere otorgar más facultades a los municipios, para que seamos nosotros quienes tengamos la capacidad para fiscalizar porque no sacamos nada hoy día con tomar una serie de medidas. (…) No queremos que ocurra lo que pasó en Petorca, porque las medidas son tardías”.