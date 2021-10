Presidente de Fedefruta en Fruittrade: “¿Por qué no pensamos en embalses más pequeños, más ejecutivos? Ese es hoy el tema”

“El problema de la falta de agua que estamos viviendo producto del cambio climático es muy grande, es profundo, es social. Es una urgencia, nos estamos quedando sin agua, no solo para la agricultura, sino para muchas actividades productivas y el consumo humano”, dijo el presidente de Fedefruta Jorge Valenzuela en el plenario del principal evento frutícola del país, Fruittrade, el cual se desarrolló de forma semipresencial con un aforo restringido en Casa Piedra, y casi 10 mil visualizaciones por el streaming durante todo el evento.

El líder gremial de la fruticultura chilena encabezó el plenario “Adaptación de la Fruticultura al Cambio Social, Económico y Climático”, en el cual abordó este tema, como también las propuestas para el proceso constituyente, y la falta de trabajadores para las cosechas.

“Hay una baja entre un 13% y 37% menos de agua en los caudales entre Aconcagua y Mataquito en las últimas décadas, y si el tema del agua no lo abordamos como algo estratégico, como algo incluso geopolítico, donde podamos definir políticas de largo plazo, tomar acciones concretas y enfrentarlo con la urgencia necesaria, vamos a avanzar poco”, enfatizó Valenzuela.

“Agradezco al Ministerio de Agricultura que haya sacado las emergencias agrícolas porque sin duda han ayudado a muchos productores que lo han pasado muy mal, pero la problemática es grande y necesitamos estrategias acordes al problema”.

El presidente de Fedefruta mostró que del plan de 26 embalses anunciado en junio de 2019, antes de la conformación de la Mesa del Agua y que reunía proyectos anunciados por anteriores gobiernos, no se ha hecho casi ninguno.

“El de Las Palmas que está en desarrollo en la provincia de Petorca, hoy está en una etapa compleja dado que la empresa que se lo adjudicó no quiere seguir adelante, porque no hay agua. Entonces, ¿algunos de estos 26 embalses podrán hacerse con el cambio climático, si están en etapa de estudio hace 15 años? Probablemente no, porque la cuenca donde se evaluó ese embalse no va a tener nunca más agua. Quizás, los embalses de este tamaño tan grande ya no son posibles hacerlo, no flotan ni siquiera desde el punto de vista social, por lo que creo que este listado hay que borrarlo y sacarlo de cualquier acción, o reevaluar si hay zonas con agua. ¿Por qué no pensamos en embalses más pequeños, más ejecutivos, sin el impacto social que tienen los mega embalses, interconectar ríos entre las regiones, una matriz mucho más factible desde lo técnico y lo social? Ese es hoy en día el tema”.

Constitución

Valenzuela agregó que espera que los candidatos presidenciales puedan presentar “alguna propuesta o algún camino respecto a cómo abordar el cambio climático y la crisis hídrica”.

Al mismo tiempo, se dirigió a los miembros de la Convención Constitucional, indicando que “no cabe duda que el consumo humano del agua es un derecho, al igual que la alimentación saludable, por lo que la producción sustentable de alimentos debe estar garantizada en la Constitución, contemplando lo necesario para que se cumpla, como la seguridad hídrica y las políticas para sostenerla. Por lo tanto, el Estado debería estar llamado a garantizar el abastecimiento, mediante las políticas públicas dentro de una gran estrategia nacional, porque debemos asegurar el consumo humano y la alimentación”.

También propuso un reconocimiento constitucional de la ruralidad chilena, invisibilizada en todas las discusiones. “El Estado debe reconocer las zonas rurales y eso habla absolutamente de la descentralización”, afirmó.

“No podemos seguir hablando que falta conectividad en los campos, en 2021 eso tiene que estar plasmado y garantizado”, y que “el trabajo de la Convención Constitucional tiene que tomar son mucha seriedad estos asuntos”.

Falta de trabajadores y visas temporales

La Federación de Productores de Frutas de Chile estima que hay un 30% de aumento en la remuneración promedio para los trabajadores agrícolas para esta temporada marcada por la falta de personal y la pandemia, pero que así y todo, el déficit de personal para las faenas ha bajado al menos en el mismo porcentaje, un 30%.

“Si se mantiene esta situación, y deseo que no sea así, debiera haber entre 150 mil y 200 mil vacantes para las cosechas sin trabajadores”, comentó Valenzuela, y espera que la visa temporal agrícola pueda salir para esta temporada.

“No buscamos reducir los costos con la contratación de extranjeros”, respondió el presidente de Fedefruta, “sino dar una oportunidad laboral para muchos que buscan trabajar. Sin embargo, la situación migratoria y el acceso a trabajo debemos hacerlas en un marco regulado, seguro y estable”.

En el plenario, moderado por la periodista Soledad Onetto, participaron la ministra de Agricultura María Emilia Undurraga, el subsecretario del Trabajo Fernando Arab, el presidente de la SNA Cristián Allendes, la directora nacional de ProChile Lorena Sepúlveda, el dirigente sindical y participante de mesas de diálogo social Alejandro Steilen, y el economista jefe de Banco Santander: Claudio Soto (ver panel en este link: https://youtu.be/FL2ncToPqhA?t=18148).

“Una fruticultura sostenible también significa conciencia con el uso de los recursos, responsabilidad con el entorno y la seguridad alimentaria para la población”, concluyó el presidente de Fedefruta. “Con la incertidumbre del cambio climático y la mega sequía, los fruticultores tenemos la tarea de garantizar el abastecimiento, por lo que debemos trabajar para que la sociedad entienda la importancia del agro para la alimentación”.