Experto internacional llamó a investigar y proteger los suelos

El Prof. Dr. Rainer Horn, investigador del Institute of Plant Nutrition and Soil Science, de la Universidad de Kiel dictó la charla “Effect of Landuse Management Systems on Coupled Soil Processes”, como parte de los seminarios del proyecto Red Internacional de Calidad Física para el estudio de Suelos Volcánicos (REDES 180168).

Entre los temas abordados se refirió a necesidad urgente de conocer en detalle las propiedades de los suelos de acuerdo a su origen, distribución y uso, entre otros factores. Con esto- señaló- el posible predecir el comportamiento futuro considerando que: “Los suelos son sistemas dinámicos con interacciones que no hemos cuantificados”, sentenció el experto.

También expresó que es posible la planificación el uso sostenible del suelo, aportando con conocimiento para las crear regulaciones y formular leyes para protegerlo: “Tomar decisiones basándose en las propiedades del suelo nos permite hacer un mejor pronóstico acerca de su condición física, química y biológica”, subrayó el Prof. Horn.

Entre las conclusiones de su intervención recalcó que los efectos del uso del suelo, su vulnerabilidad y el calentamiento global afectan su capacidad de sostener sistemas productivos y de cumplir con sus múltiples servicios ecosistémicos.

Agregó que se requiere más investigaciones en esta área sobre procesos del suelo a nivel micro y macro, para generar más y mejorar el conocimiento de sus propiedades y, funciones, así como el desarrollo de estrategias específicas para su conservación y protección.

Sobre Redes

En el proyecto Redes participan por las siguientes instituciones: el Centro de Investigación en Suelos Volcánicos (CISVo) de la Universidad Austral de Chile, la Universidad Técnica del Norte de Ecuador (UTN) y del Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de Francia. Además, se han sumado la Agricultural University of Iceland, la Universidad de Aysén e INIA – Remehue.