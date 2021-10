Inauguran primera estación meteorológica en comuna de Arauco

Con la finalidad de transformarse en un soporte relevante para la agricultura de Arauco, autoridades y productores locales inauguraron la estación meteorológica automática “Las Puentes”, convirtiéndose, así, en la primera de la comuna.

La ceremonia estuvo encabezada por la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, el seremi de agricultura del Biobío, Francisco Lagos, el Director Nacional de INIA, Pedro Bustos, y productores locales, quienes valoraron la instalación del equipo por la ayuda que brindará a la agricultura comunal, caracterizada por la producción de papas, porotos y arvejas, además de la ganadería de vacunos.

La instalación se gestó en el marco del proyecto “Incremento de la productividad del cultivo de papa en la provincia de Arauco” a cargo de INIA y con el financiamiento del Gobierno Regional del Biobío.

Esta unidad, cuya inauguración se postergó un año producto de la pandemia por Coronavirus, pasó a integrar la Red Agrometeorológica INIA que cuenta con 327 estaciones en el territorio nacional, 174 de las cuales son propias y el resto de entidades privadas, conformando una gran alianza de información climática, que resulta ser de gran utilidad para la agricultura. Los parámetros de cada estación pueden consultarse libremente en www.agrometeorologia.cl

Apoyo para la agricultura

El Director Nacional de INIA, Pedro Bustos, valoró la presencia de la Estación “Las Puentes” en especial en un escenario de cambio climático. “El clima ha ido cambiando de región en región, por lo que la frontera agrícola ya no es la misma”. A modo de ejemplo, el directivo indicó que la fruticultura se ha expandido al sur del país, resaltando la presencia de viñas en Chile Chico y almendros en Temuco, al igual que la producción de maíz en Los Ángeles. “El establecimiento de estos cultivos en la zona centro y sur no se realiza por azar, sino con información. Cada cultivo requiere contar de horas luz, precipitaciones, humedad, etc., información que es proporcionada por las estaciones meteorológicas. Es una herramienta que tenemos que usar bien para tomar decisiones que nos permitan ser más productivos y más amigables con el medio ambiente”, enfatizó.

En tanto, la alcaldesa Elizabeth Maricán, sostuvo que “esta primera estación meteorológica en la comuna de Arauco, viene a colaborar en la producción de nuestros agricultores. Podrán saber, por ejemplo, las necesidades de agua que requieren los cultivos, anticiparse a la presencia del hongo Tizón de la Papa y realizar aplicaciones de fungicidas en la cantidad y momento oportunos”.

Finalmente, el seremi de Agricultura del Biobío, Francisco Lagos, indicó que la presencia de la estación meteorológica se inserta en el eje de modernización que impulsa el Ministerio, junto al cuidado del agua y mitigación del cambio climático. “Los agricultores de Arauco pueden tener los datos del momento para planificar sus cultivos y optimizar sus rendimientos”, lo que motivó su reconocimiento al trabajo realizado por los servicios del agro y, en especial, el de INIA.

Importancia de una estación meteorológica

“Esta estación viene a suplir la falta de datos climáticos de la provincia, y especialmente de la comuna de Arauco, que se requieren para la producción agrícola” explicó el investigador y encargado de la red agrometeorológica de INIA, Rubén Ruiz. El profesional detalló que la unidad entrega registros en tiempo real de la temperatura del aire, humedad relativa, dirección y velocidad del viento, temperatura del suelo superficial y a 15 cm de profundidad, y presión barométrica. Añadió que a esos datos, se les suman la obtención de horas frío, grados días, evapotranspiración, y alertas de heladas y de enfermedades.

Ruiz señaló que la unidad entrega alertas de heladas, lo que “permite a los productores paperos prepararse para no perder la producción”. Además, sostuvo que “todos los datos quedan en un registro histórico, que puede servir de antecedente para la declaración de una emergencia agrícola por parte de la autoridad, basándose en la comparación de datos históricos y presentes”.

El investigador de INIA Quilamapu indicó que muchas veces son los propios productores quienes acceden directamente a esta información a través de sus teléfonos celulares, y otros lo hacen a través de los equipos Prodesal de INDAP. “La idea es que los equipos técnicos puedan asesorar a los productores, con la entrega de información meteorológica de interés para los cultivos”. Por último, recalcó que el análisis de datos permite planificar la incorporación de nuevos cultivos, con lo que la utilidad es aún más relevante.

Agricultores felices

“Como agricultora y usuaria del Prodesal estoy feliz. Yo siembro papas y porotos, y la información que entrega la Estación sirve para adelantarse al Tizón”, indicó Mónica Carrillo, propietaria del predio donde se ubica la Estación Las Puentes, quien no dudó en asignar un pequeño espacio para levantar la unidad.

En el mismo tenor, Benito Carrillo, agricultor y presidente de la junta de vecinos del sector Las Puentes, mencionó que con los datos “la gente va a sembrar sus productos seguros, porque si siembra papa le van a estar avisando cuando viene el tizón, que es el principal problema que tenemos. Así ya no hay para qué estar preguntando lo que uno tiene que hacer”.

Finalmente, Rodrigo Avello, productor de papas y quesos del sector Raqui Alto, dijo conocer los beneficios de las estaciones meteorológicas y que normalmente revisa los datos de precipitación, temperatura de suelo y alerta de tizón. “La temperatura del suelo me sirve para decidir cuándo sembrar, las precipitaciones me sirven para definir el riego. Cuando llueve en verano o primavera, sé exactamente el agua que cae, y sé cuánto puedo dejar de regar”. Explicó que en el caso del Tizón Tardío, las aplicaciones de agroquímicos para controlar el hongo se redujeron de 10 a 3. “Antes las hacía al ojímetro, sin tener datos reales. Cada 10 o 15 días hacía una aplicación preventiva. Ahora solo aplico cuando las condiciones climáticas se dan para el desarrollo de este hongo”, dejando entrever beneficios económicos y ambientales.