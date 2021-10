Expertos en riego: “Usar tecnologías, y producir de forma sustentable ya no es una opción, es una obligación”.

Expositores entregaron sus análisis y consejos respecto a la escasez del vital elemento, junto con los desafíos y estrategias que debe enfrentar la industria agropecuaria en este nuevo escenario, en conversatorio organizado por Kilimo.

Santiago, octubre 2021. En el marco del aniversario de la Academia de Riego, Kilimo, importante startup argentina AgTech que cuenta con presencia en Chile, Perú y México, realizó un interesante conversatorio en el que cuatro destacados asesores y actuales embajadores de la Academia, hablaron sobre los diversos desafíos en materias de: valor del agua, crisis hídrica e impacto en la agricultura y estrategias de riego en contexto de escasez de agua. También se abordaron temáticas sobre el futuro en la gestión del riego y los distintos roles del ámbito público y privado en torno a este contexto y su complicada situación actual.

El evento, organizado por Kilimo y que tuvo como eje central el complejo escenario de la escasez hídrica, contó con la participación de los ingenieros agrónomos: Sofía Del Fari, especialista en Manejo Hídrico (Argentina); Luis Garavito, Especialista en Fruticultura, (Perú); Matías Boris, Especialista en Nogales (Chile), y Sebastián Ochoa, Especialista en arándanos, (Chile).

Durante el desarrollo del conversatorio, Rodrigo Tissera, Co Fundador y Gerente de Nuevos Negocios de Kilimo, entregó un potente mensaje: “La escasez hídrica dejó de ser un problema del futuro, es hoy, está acá y las recetas ya no funcionan. Regábamos de esta manera, o producíamos de esta forma, lamentablemente ya no es factible, ya que las condiciones hoy son totalmente distintas. Además, ‘lo que no se mide, no se mejora’, dice el dicho, por lo que medir y usar tecnologías, aprender a hacer las cosas de una manera diferente y producir de forma sustentable ya no es una opción, es una obligación”.

Mientras que sobre la escasez hídrica que afecta a nuestro país y el escenario global, el ingeniero agrónomo Sebastián Ochoa, entregó un lapidario análisis: “La situación de la mega sequía en Chile es un desastre, lleva más de 10 años. Nuestro país tiene un gran problema, porque depende de las nieves eternas y éstas han ido desapareciendo. Las mediciones han caído año a año y bordean un déficit hídrico de un 50 a 80%, dependiendo de la zona. De hecho, Chile está junto al 40% del mundo, donde ese 40% del área continental presenta una mega sequía. Sudáfrica está enfrentando un momento terrible y lugares como Cape Town (Ciudad del Cabo), hace dos años quedaron sin agua para consumo humano”.

Por su parte, Luis Garavito, ingeniero agrónomo peruano, durante el conversatorio comentó que “el 70% del éxito de cualquier cultivo es el riego. Podemos hablar de aplicaciones foliares, de fertilización, pero si uno no es eficiente en el riego no podría avanzar ni ser productivo y eso pasa en todos los cultivos”.

“Tenemos mucho por hacer, la clave es poder identificar qué valor tiene el agua para nosotros, incorporar tecnologías y herramientas de medición y enfocarnos en hacernos parte de la gestión. Aprender a gestionar todos los valores o índices que se generan, para así gradualmente ir implementando toda la tecnología y generar seguimiento y trazabilidad del impacto que tiene el manejo hídrico a través de distintas herramientas para mejorar año a año”, sostuvo la ingeniera agrónoma Sofía Del Fari.

Para ver nuevamente el conversatorio, puedes visitar el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ql7Dh0EwnhE&t=503s