José de Gregorio, por el tipo de cambio: “no es algo que nos guste, pero para la agricultura es positivo”

El economista, ex presidente del Banco Central, y ex secretario de estado, conversó con El Agro, durante la Enagro 2021, donde dijo que vamos creciendo rápido, pero que eso nos va a pasar la cuenta el 2022. Le consultamos al respecto y esto fue lo que nos dijo:

Más que peligro, lo que nos pone es un desafío más grande, porque estamos saliendo de un período de crecimiento alto, pero con una mochila muy grande, con muchos menores ahorros para el futuro de las pensiones de las personas y con un Fisco con muchas más obligaciones futuras. Las cuentas se pagan y eso es lo que nos va a esperar en el futuro, por lo tanto, estamos saliendo con fuerza, pero con una mochila más grande.

-Cómo se condice el alto crecimiento que estamos teniendo con el fuerte desempleo, especialmente en el mundo agrícola?

Yo creo que es un problema y un cambio muy grande que están viviendo los mercados laborales, la gente quiere trabajos flexibles que puedan ser online y en la agricultura, por su naturaleza, eso no funciona, entonces van a tener que buscar formas de compensaciones, mejorar las condiciones para que puedan atraer. Hay gente que está dispuesta a trabajar, ero han cambiado las preferencias sobre el tipo de trabajo

-Cómo se maneja la incertidumbre en nuestro país?

La incertidumbre no tiene solución hasta que no conozcamos la Constitución y el próximo gobierno. No tratemos de pedir algo que no conocemos, o sea vamos a vivir con mucha incertidumbre. Es de esperar que la resolución de esta incertidumbre sea buena, pero no sabemos.

-Cómo ve las expectativas económicas para nuestro país. ¿Cómo ve usted el sector agrícola?

La industria agrícola está viviendo un tiempo donde toda esta incertidumbre y todos estos problemas le trae un beneficio que es el dólar alto. De nuevo, no es algo que nos gustaría que pase, pero que es algo positivo para la agricultura. Yo no soy muy optimista en cuanto vayamos a tener un ajuste hacia abajo muy importante, siempre puede pasar, pero eso debería dar un respiro de las cosas que están viviendo y de las dificultades que están teniendo en estos momentos, en particular con los temas laborales y con las nuevas formas de trabajo que existen hoy día.