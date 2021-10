Ministra de Agricultura: “Esperamos que el futuro gobierno continúe con la política de desarrollo rural”

En conversación exclusiva con El Agro, la secretaria de estado, María Emilia Undurraga, señaló que “esta Enagro, “Semillas para una agricultura sustentable” nos enmarca en los desafíos que tenemos para hoy y para el futuro: una agricultura que tiene que adaptarse a unas condiciones climáticas cambiantes, especialmente en tema de agua, pero también tiene que proyectarse en sistemas sustentables que nos permitan continuar con esta actividad que es profundamente necesaria para el desarrollo de las regiones y las comunidades rurales.

Pudimos ver al Presidente como dio amplia cuenta, no solo de las acciones del gobierno en general, sino también de forma particular cómo hemos ido apoyando a la agricultura, al sector forestal, al sector ganadero, con distintos instrumentos, desde la política de desarrollo rural para entender lo importante que es mejorar las condiciones de vida en estos territorios que permiten la actividad agrícola, el tema de la sustentabilidad, el tema de los sistemas de seguridad alimentaria, el comité de abastecimiento seguro, cómo hemos seguido alimentándonos a pesar de todas estas dificultades, y también la modernización necesaria para poder adaptarnos a estas nuevas condiciones.

-Qué le parece la propuesta del presidente de la SNA, de la creación de una agencia de carácter técnico para el sector?

El Presidente también dio cuenta de todo lo que hemos hecho en materia de agua, ya hace más de dos años que está funcionando una Mesa Nacional del Agua donde se ha discutido los temas de institucionalidad. Se pudieron en la mesa distintas formas, una agencia, un ministerio específico para el tema, y finalmente entre todos los actores (en esa mesa hay actores privados, públicos, de la sociedad civil), se consensuó que una buena forma de avanzar en esta tema era a través de una subsecretaría del agua, que incorpora al Ministerio de Agricultura al Consejo de Ministros ara tales efectos, y de esta forma podemos ver el agua de manera integral, hoy día como un elemento escaso, no abundante como lo veíamos en el pasado, y de esta forma articular las distintas herramientas para poder, en primer lugar, por cierto, priorizar el consumo humano, pero también permitir el tener agua para la producción de alimentos, que es, finalmente, base del bienestar de toda la familia.

-Pero la Subsecretaría es suficiente? ¿Por qué los agricultores están pidiendo una agencia?

Más que suficiente o no suficiente yo creo que tenemos que caminar y avanzar en la institucionalidad que tiene que ir adaptándose a las necesidades del futuro, y junto con esto, vamos a tener que tener mejor información, el Presidente también lo comentó, algo muy novedoso de esta administración, de estos últimos años, son los planes de gestión de cuencas. Por primera vez vamos a tener información en cada cuenca de cuánta agua disponemos, la oferta, la demanda y de esta forma proyectarnos en el largo plazo con sus distintos usos. Eso no lo teníamos estábamos tomando las decisiones sin la información relevante a nivel territorial. Esto es un avance, pero tenemos que avanzar no solamente en eso, en investigación, cómo nos adaptamos, porque finalmente las condiciones van a cambiar, y cómo a partir de esos cambios también es posible desarrollar, por cierto, priorizar el consumo humano, pero también la agricultura y otras actividades que dependen del agua para esos efectos.

-Qué espera que hereden o se hagan cargo los aspirantes a La Moneda?

Yo espero que los candidatos tengan una visión del territorio rural. Muchas veces estamos acostumbrados a ver propuestas desde la ciudad y para la ciudad, y creo que es momentos se abrir l horizonte de incorporar a los territorios como parte importante de nuestro país y eso requiere de políticas específicas para los territorios rurales. ¿Qué esperamos que se continúe? La política de desarrollo rural. Justamente esta política que incorpora 14 ministerios, que tiene una visión de largo plazo, que busca acortar las brechas que existen entre el mundo rural y el mundo urbano y de esta forma permitir que estos espacios, sean espacios de oportunidad de desarrollo de distintos proyectos de vida, incluidos la agricultura, el sector forestal y la ganadería. El mundo rural tiene mucho que dar, no solamente acortar las brechas, es también revalorizar, reconocer lo que ocurre en esos espacios, están las tradiciones, la cultura, ya lo decía el Presidente, parte de nuestra identidad como país está ahí. Y reconocer ese espacio como tal es importante para poder avanzar en políticas públicas pertinentes para esos territorios, no urbanizados, sino con pertinencia territorial