Ministra Undurraga encabeza homenaje a la primera línea de la agricultura en el Día Nacional de Frutas y Verduras

Hasta el Mercado Mayorista Lo Valledor llegó la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, para homenajear a la primera línea de la agricultura que ha garantizado el abastecimiento de alimentos a los chilenos y chilenas durante esta pandemia.

El reconocimiento se realizó en el marco del Día Nacional de las Frutas y Verduras junto a representantes de la FAO, 5 al día y Elige Vivir Sano, quienes resaltaron la labor del Comité de Abastecimiento Seguro en los últimos dos años. Además, la actividad contó con la participación del triple medallista paralímpico de Tokyo, Alberto Abarza, para promover e incentivar el consumo de frutas y verduras.

“Estamos conmemorando el Día Nacional de la Fruta y la Verdura, en el marco del Año Internacional de las Frutas y Verduras, y en este día hemos querido homenajear a toda la cadena de abastecimiento por participar de este gran desafío país que significa alimentar de forma saludable a todas las chilenas y chilenos”, señaló la ministra Undurraga.

“Hoy celebramos este trabajo coordinado y queremos prolongarlo y proyectarlo para continuar enfrentando los desafíos del futuro; tenemos el cambio climático, la menor cantidad de agua que significa el corazón de la agricultura y la alimentación. Los agricultores transforman el agua en alimentos y es por eso que queremos continuar en esta senda colaborando para poder llegar con alimentos saludables para todos”, añadió la secretaria de Estado.

La FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan un consumo mínimo diario de 400 gramos de frutas y verduras para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. En ese sentido, el medallista de oro en los últimos Juegos Paralímpicos, Alberto Abarza, señaló que son fundamental para la actividad física de alto de rendimiento y que “casi es el 50% de la alimentación de un deportista de alto rendimiento. Cuando era niño no me gustaban, pero ahora como todos los días y no podría vivir sin ellas. Todos los días plátanos y naranja luego de entrenar. Eso es sagrado”.

Por su parte el presidente del Mercado Mayorista Lo Valledor, Víctor Cornejo, señaló que “hicimos una campaña cuando partió la pandemia de comprometernos con que no faltaran los alimentos dentro del país. Desgraciadamente hemos tenido algunas alzas de los productos y esto ha sido producto de la pandemia, pero creemos que para el próximo año vamos a tener un abastecimiento bastante más normal de lo que tuvimos este año, donde no tuvimos desabastecimiento sino que los productos un poco más caros, pero ya están llegando los productos de la zona sur y los precios se debieran normalizar”.

En tanto, José Pedro Guilisasti -secretario ejecutivo de Elige Vivir Sano- sostuvo que “en Chile 3 de cada 4 adultos presentan mal nutrición por exceso (de alimentos) y 1 de cada 2 escolares presenta mal nutrición (también) por exceso. Lamentablemente las cifras de consumo nos muestran que solo un 15% de los adultos consumen lo recomendado por la OMS, es decir 5 porciones de frutas y verduras. Nosotros estamos promoviendo que haya más consumo en el Año Internacional de las Frutas y Verduras, desarrollando diversas acciones y aprovecho de anunciar un fondo concursable de $600 millones para que diversas organizaciones puedan postular a tener huertos urbanos tanto escolares como urbanos comunitarios, además de poder desarrollar talleres de actividad física y poder crear micro bancos de alimentos. Los fondos van a estar hasta el 18 y 19 de octubre y podamos tener más acceso a alimentos saludables”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Corporación 5 Al Día Chile, Fernando Vio, señaló que “este Día Nacional de Frutas y Verduras es especialmente importante este año, porque está enmarcado en el Año Internacional de Frutas y Verduras que fue decretado por la ONU el 2019 gracias al trabajo del Gobierno junto a la Corporación 5 Al Día con tres objetivos: primero, que la gente consuma más frutas y verduras a nivel mundial; segundo, colaborar al cambio climático, la producción de frutas y verduras no daña el medo amiente; y tercero, es que la producción de frutas y verduras son de pequeños agricultores, gente que en general es la que tiene más problemas y la más vulnerable, donde hay más pobreza”.

Desde la Asociación de Ferias Libres, Asof, Froilán Flores afirmó que “hemos sabido cumplir con nuestro rol de asegurar la alimentación saludable de los chilenos, el canal de alimentación que comienza en las AFC, en la pesca artesanal, en la central de abastecimiento, con todo lo que significa, los camioneros, el pequeño comercio ha demostrado siempre en la primera línea de asegurar la alimentación de los chilenos. Tengan la seguridad de que las ferias libres en cualquier minuto estaremos en la primera línea entregando nuestros servicios”.

Alza en los alimentos

El IPC de septiembre registró una variación mensual de 1,2%, según lo publicado esta mañana por el INE, donde el índice analítico de alimentos registró una variación de 2,1% el mes de septiembre. A su vez, el índice analítico de frutas y verduras frescas registró una variación mensual de 3,9%, y acumula una variación de 4,6% a doce meses y acumulado en el año 2021 de 2,3%.

Al ser consultada por esta variación durante la actividad, la ministra Undurraga señaló que “hay productos que suben, que bajan dependiendo de la temporalidad. Los alimentos tienen sus precios dependiendo cuando se cosechan y se van moviendo en ciclos a lo largo del año”.

“Además, nosotros importamos muchos productos por lo que depende de los precios internacionales y justamente el trabajo colaborativo de este grupo permite pensar en precios justos para todos los chilenos y chilenas. “Vamos a seguir monitoreando estos precios para poder tener disponible los alimentos de cada uno de los puntos de ventas”, agregó la autoridad, en relación a las alzas que estuvo marcada por el aumento del precio de la carne de vacuno (9,2%) y el tomate (21,5%).