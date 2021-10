Patricio Arce, investigador UC: “Necesitamos que haya una legislación coherente en materia de biotecnología para la agricultura”

La biotecnología es uno de los elementos clave para el desarrollo de una agricultura 4.0. Así lo considera un grupo de 8 investigadores reunidos en la Agrupación por la Biotecnología y Sostenibilidad Alimentaria (ABSA).

Patricio Arce, investigador de la Universidad Católica, y vocero de ABSA, conversó con El Agro, respecto de la importancia de comprender el aporte que realiza la biotecnología en el agro y por qué es necesario modernizar la legislación respecto a ésta.

El científico señaló que “Chile está un poco más atrasado en relación a Argentina, por ejemplo, donde tienen productos que se pueden comercializar, a diferencia de nosotros que somos capaces de hacer mucho desarrollo pero lamentablemente la legislación que hoy tenemos no nos permite hacer uso de estos desarrollos que hemos generado. Entonces ahí hay un parte que hay que corregir”.

En este sentido, Arce agregó que “yo generé portainjertos de cítricos capaces de crecer en el desierto mas árido del mundo, los crecimos, los producimos, generamos frutas, y no los podemos usar en Chile, porque la legislación no permite que ese tipo de plantas se puedan usar más que con fines de investigación. Este tipo de cosas no puede ser. Necesitamos que haya una legislación coherente entre lo que se financia y lo que se puede usar”.

Y no solo en la agricultura, la biotecnología genera aportes, sino que también en otras áreas, como la salud. Arce explica que “las vacunas contra el Covid no se podrían haber hecho sin un desarrollo biotecnológico en el área animal acorde. Así como hemos visto los avances de estar vacunado para tolerar esta pandemia, lo mismo puede pasar con las plantas, puede ser aporte muy importante para mucha problemas que hoy tenemos y otros que están por venir”.

Aportes en la agricultura y la industria de alimentos

Arce es enfático en diferenciar los conceptos de transgenia con el de edición génica. “La edición génica que nosotros usamos es una especie de trabajo con láser en los genes, que permite tanto en plantas e inclusive en animales hacer mejoras sustanciales. Esto le permitiría a Chile seguir siendo una potencia alimentaria, tenemos que usar estas tecnologías incorporarlas al mejoramiento genético convencional que hoy estamos haciendo”.

Entre los aportes que se ha logrado en esta materia en Chile, Arce indica que “se han echo maíces tolerantes a la falta de agua, he hecho naranjas crecer en el desierto de Atacama tolerantes a la sequía. Se han hecho plantas tolerantes a enfermedades”.

Y Arce finaliza, diciendo que “la agricultura va hacia allá, hacia generar mejores plantas y a asegurar la sustentabilidad alimentaria, muy importante para los próximos años”.