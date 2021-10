Ronald Bown, presidente de Asoex: “Necesitamos 100 mil extranjeros al año”

El presidente de la Asociación de Exportadores señaló en cuanto a la falta de mano de obra, que “para nosotros las visas temporales son la solución. Imitar lo que hace California es tremendamente importante. Creemos que debe existir control muy adecuado de inmigrantes que vienen al país por un tiempo y existir para ellos una visa temporal que les permita regresar a su país dentro de 9 o 10 meses, que sea clarificada su situación en cuanto a su situación sanitaria o que se vacunen acá con una sola dosis. Una cosa es que entre por su cuenta nadie sabe lo que pasa ni se vacuna, nosotros creemos que tiene que haber mayor control, y eso significa una visa, donde la gente entregue todos sus antecedentes”.

En conversación con El Agro dijo que “eso lamentablemente no ha habido respuesta positiva de la manera que nosotros estamos planteando, de otra manera sería muy difícil llegar a contar con la cantidad de gente que necesitamos que calculamos en unos 100 mil extranjeros al año”.

-Y si no se llega a una solución de visa temporal?

Difícil. Lo que esperaríamos es que la situación sanitaria vaya derivando en una baja y por lo tanto haya mayor confianza de los trabajadores para acercarse a laborar en el campo y exportadoras, de no ser así se ve muy difícil. Esperamos esta semana tener propuesta del gobierno.

Consultado sobre la temporada de exportación que se inicia señaló que “siempre antes de una temporada hay expectación no sabemos si va a ser igual, mejor, si van a haber problemas. Todas las temporadas son distintas, no hay ninguna que uno diga mira esta fue igual a la anterior, y es que la fruticultura va evolucionando y junto con ello aparecen nuevos países, nuevas exigencias, problemas internos, por lo tanto, esta temporada es muy distinta a cualquier otra, y esperamos que no tengamos sorpresas como la temporada pasada”.

-Cuál es la importancia que está teniendo la cereza chilena en Asia, y está expectante de lo que pueda ocurrir con ella?

Tenemos una dependencia muy importante, superior al 90% de la exportación de cerezas a China, y tenemos que seguir buscando nuevas alternativas, pero es muy difícil llegar y decirle a alguien mire vaya a Estados Unidos o a India, en donde a lo mejor va a tener expectativas muy distintas en cuanto a precios, incertidumbre en cuanto a viajes (20 días más que a China), tenemos serie de problemas de carácter administrativos (falta de trabajadores), o en el caso de las cerezas, que China nos haga exigencias adicionales. A nosotros nos interesa clarificar lo ocurrido el año asado y que no vuelva a ocurrir.

-Todavía no se clarifica totalmente?

Lamentablemente da para muchas especulaciones. Nuestro gobierno no tiene claridad en cuanto a lo que pasó en esta materia, nosotros tampoco, sabemos lo que ocurrió pero no hay razones claras de por qué ocurrió y quienes fueron los afectados, sabemos que fue en una de las provincias al interior de China. Lamentablemente se hizo eco en redes sociales y derivó tal vez en algo más exagerado, pero no hay razón específica que nos diga tenemos que preocuparnos de A, B o C, la verdad es que tenemos que preocuparnos de todo el abecedario.

-Y en nada afectó está gran relación que tenemos como país con el gigante asiático y que fue destacad por el embajador chino en el lanzamiento de la temporada?

Eso es un buen indicio, que el embajador chino haya asistido a nuestro lanzamiento de temporada, tenemos muy buena relación con él. Estamos tranquilos pero esa tranquilidad no evita que pueda suceder cualquier cosa.

-En qué va consistir campaña de Asoex 2021-2022?

Básicamente os interesa llegar en redes sociales, y estar atentos a lo que pueda estar sucediendo alrededor de China. Recordemos que el año pasado no se tenía conocimiento de esa entidad que estuvo involucrada en este problema, por lo tanto, es importante tener presencia también en provincias y no solo que nos conozcan las élites.

-Cuáles son las expectativas para esta temporada?

Tenemos que enviar fruta de buena calidad que llegue en buenas condiciones, ojalá en la calidad que quieren los chinos.

-Y en cuanto a los protocolos del COVID 19 se han relajado o agudizado?

Se han revisado y confirmado. Está clarificado por parte del SAG y estamos preparados para reaccionar a algunas exigencias de las autoridades chinas, y en estos momentos tenemos absoluta libertad para poder exportar sin ningún problema, muy conscientemente. Es preferible atenerse a lo que ellos quieren.