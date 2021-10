Sorpresa causa incorporación de provincia de Biobío a Estado de Excepción Constitucional

Sorpresa causó la incorporación de la provincia de Biobío al Estado de Excepción Constitucional dado a conocer por el Presidente Sebastián Piñera, y que responde a los graves hechos de violencia que se han registrado en la Macrozona Sur, afectando incluso a trabajadores forestales que han sido lesionados de gravedad producto de disparos. La medida fue anunciada por el Presidente durante la tarde de este martes. ‘La grave situación requiere que el Estado haga uso de los medios y capacidades institucionales y los mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el Orden Público y el Estado de Derecho y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos’, indicó el Presidente en el Palacio de La Moneda acompañado por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado; y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

A lo anterior el mandatario agregó que ‘las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, así como de apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en la zona’. ‘El Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos’, enfatizó el mandatario. El Estado de Excepción Constitucional de Emergencia contempla la designación del almirante Jorge Parga y el general Lionel Curti como jefes de la Defensa Nacional de las regiones del Biobío y La Araucanía, respectivamente, y la medida tendrá una duración de 15 días, prorrogables por otros 15 días, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley.

SORPRESA EN BÍO BÍO

El vicepresidente de la Asociación de Municipios de la región del Biobío, y alcalde de Mulchén, Jorge Rivas reaccionó con sorpresa frente a esta determinación. ‘Yo creo que no hay que perder de vista primero que nada las necesidades de las comunidades, creo que eso es trascendental. Lo segundo, creo que el diálogo está por sobre cualquier otro tipo de medidas a tomar, es lamentable por cierto que se generen hechos de violencia y los condenamos con mucha fuerza.

Chile en general es un país tranquilo y por lo tanto lo que nuestra ciudadanía siempre espera es que tenga mayor seguridad, y por cierto el estado de emergencia que llega en este momento no lo habíamos esperado ni tampoco lo teníamos considerado’, precisó. A lo anterior agregó que ‘esta es una medida que ha tomado el gobierno, no sé cuáles son los resultados que esperan, y lo que en mi calidad de alcalde me corresponde es garantizarle a nuestra ciudadanía tranquilidad por sobre todas las cosas. Yo habría esperado que las partes pudieran dialogar y se hubiera llegado a un buen acuerdo entendiendo que también los camioneros son un gremio importante del país, y por lo tanto también tienen su familia y tienen que existir los resguardos correspondiente para que hagan un trabajo de manera segura y con la tranquilidad que también van a poder volver a su hogares’, expresó. Además comentó que ‘no hay que perder de vista de que aquí hay demandas que son legítimas del pueblo mapuche, que creo que es necesario colocar sobre la mesa, es necesario conversar, avanzar y buscar soluciones, lo que creo no ha ocurrido a pesar de todo los hechos que muchas veces hemos tenido que vivir y también que lamentar sobre todo cuando ocurren hechos de violencia’.

GREMIOS AGRÍCOLAS DE LA ZONA

Por su parte, el presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, José Miguel Stegmeier valoró la medida adoptada por el Ejecutivo. ‘Consideramos necesario, útil y válido el haber decretado Estado de Emergencia en Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, a raíz del constante incremento de atentados terroristas, narcotráfico y delitos causados por el crimen organizado. Es por lo demás una herramienta que contempla nuestra Constitución y nuestras leyes, para precisamente enfrentar situaciones tan extremas como las señaladas’, apuntó. En esa misma línea enfatizó que ‘debido a los graves hechos de terrorismo, violencia y crímenes que ya por largo tiempo afectan a esta extensa zona del país, con el consiguiente resultado de víctimas inocentes y cuantiosas pérdidas materiales, es que esperamos que esta decisión tomada por el Gobierno, sea respaldada de manera transversal por todo el espectro político y asumida responsablemente también por los otros poderes del Estado, de tal manera sea el Estado en su conjunto el que tenga la voluntad de reinstaurar el Derecho y las Leyes en este territorio’, finalizó.