Envíos de salmón y trucha destacan aumentan más de 40% en septiembre

Las exportaciones de salmón y trucha crecieron un 49,8% en septiembre, respecto a igual mes del año pasado, siendo uno de los subsectores con mayor crecimiento interanual.

Así lo indica el Informe de Exportaciones no cobre del Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile.

Los envíos de este producto alcanzaron los US$ 418 millones en septiembre, y un acumulado de US$ 3.669 millones, un 11,6% de alza.

En general, las exportaciones de no cobre, incluyendo bienes y servicios, alcanzaron los US$ 28.615 millones, un 15,8% más que a igual periodo del año anterior. En septiembre, estos envíos fueron por US$ 3.115 millones, creciendo un 26,7% más que en 2020.

Los bienes no cobre acumularon envíos por US$ 27.798 millones; mientras que los servicios totalizaron US$ 817 millones en los primeros 9 meses del año. Ambos, registraron alzas de un 15,9% y 13%, respectivamente.

Pesca y acuicultura

En septiembre las exportaciones ascendieron a US$ 560 millones, un 31,7% más que el año anterior. Esto se debe al aumento en los envíos de salmón y trucha (US$ 418 millones, +49,8%), mejillones (US$ 25 millones, +37,3%), centolla (US$ 6 millones, +152,2%) y bacalao de profundidad (US$ 4 millones, +223,6%).

Las exportaciones acumuladas de este sector llegaron a los US$ 5.096 millones, un 8,6% más que el año anterior. Los sectores que han tenido un mayor crecimiento son salmón y trucha (US$ 3.669 millones, +11,6%), jurel (US$ 250 millones, +48,9%), mejillones (US$ 231 millones, +12,7%) y bacalao de profundidad (US$ 38 millones, +61,5%).

Respecto a los mercados, el que más creció entre enero y septiembre fue Estados Unidos con exportaciones por US$ 1.887 millones, un 27,3% más que el año anterior, debido al crecimiento en salmón y trucha (US$ 1.708 millones, +28,3%), bacalao de profundidad (US$ 23 millones, +191,8%) y mejillones (US$ 29 millones, +17,2%).

El segundo con mayor crecimiento fue Brasil con US$ 515 millones, un 61,2% más que el año anterior. Este se debe principalmente al salmón y trucha con envíos por US$ 496 millones, un 65,9% más que el año anterior, seguidos por aceites de pescado (US$ 7 millones, +13,4%) y merluzas (US$ 1 millón, +189,9%).

A continuación, está Nigeria cuyos envíos totalizaron US$ 105 millones, creciendo un 109,5% respecto al año anterior. Este aumento se explica prácticamente en su totalidad en los envíos de jurel.

En septiembre, los mercados que más crecieron en sus envíos en relación con igual mes el año anterior fueron Estados Unidos (US$ 215 millones, +65,3%), debido a los mayores envíos de salmón y trucha (US$ 197 millones, +77,2%) y aceites de pescado (US$ 3 millones, +100%).

Le sigue Brasil (US$ 63 millones, +117,5%) también por mayores envíos de salmón y trucha (US$ 62 millones, +126,9%).

En un tercer lugar se encuentra China (US$ 27 millones, +65,4%) que se explica por las mayores exportaciones de salmón y trucha (US$ 8 millones, +193,8%), centolla (US$ 6 millones, +232,2%) y bacalao de profundidad (US$ 2 millones, +370,7%).

“Este sector fue uno de los grandes perjudicados por la pandemia durante el 2020 debido a la falta de materia prima por las restricciones de movilidad, la disminución en la demanda internacional y los problemas logísticos para la exportación”, explica Jorge O’Ryan, director general de ProChile.

Comenta que el año pasado y éste, la institución ha seguido con una importante agenda de apoyo.

“El 2020 y 2021 realizamos la e-Enexpro Productos del Mar, ambas sumaron proyecciones de negocios por más de US$ 140 millones. También hemos brindado un apoyo continuo al sector productos del mar mediante inteligencia de mercado, talleres de tendencias, estudios de mercado, generación de agendas de negocios presenciales y virtuales, levantamiento de demanda a través del One Click Import, campañas de marketing digital en los principales mercados de destino, entre otros. Estas acciones han permitido seguir presentes en el mundo y poco a poco retomar los negocios internacionales”, apuntó Jorge O’Ryan.

Revisa el informe completo AQUÍ