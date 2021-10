Temporada 2020-2021: Exportaciones de frutas chilenas terminan con leve alza de 1,2%

La temporada de exportaciones de frutas frescas chilenas 2020-2021, finalizó con un total de 2.567.717 toneladas enviadas a los diferentes mercados del mundo.

Un volumen que refleja un leve crecimiento de 1,2% respecto al ejercicio anterior (2019-2020), según la información entregada por el Presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), Ronald Bown Fernández.

Al respecto, Bown comentó que “fue una temporada muy compleja no sólo por la presencia en sí de la pandemia en nuestro país y el mundo, sino que en particular por todos los problemas de logística tanto al interior del país, como en los mercados externos, los cuales fueron bien sobrellevados por la industria. Asimismo, enfrentamos una escasez de trabajadores generada por la pandemia en Chile, a lo cual se debe sumar la falta de trabajadores migrantes que no pudieron ingresar al país desde los países vecinos, por lo que se debió ser muy eficiente en los procesos productivos, logrando cumplir con el abastecimiento de frutas en Chile y el mundo, lo cual fue un compromiso que adquirimos como sector”.

En cuanto a los mercados de destino, el líder de los exportadores de frutas destacó que “Norteamérica (EEUU y Canadá) continúa siendo el principal mercado para nuestras frutas en términos de volumen, con la recepción de 822.479 toneladas y un crecimiento de 0,5% respecto a la temporada anterior. Mientras que Asia se ubica como segundo destino con 737.434 toneladas, mostrando el mayor crecimiento dentro de los mercados de 16,6%”.

Por su parte, Europa que hasta hace dos temporadas era el segundo destino de las frutas chilenas, hoy se ubica en una tercera posición con la recepción de 511.846 toneladas, visualizando una baja de -7,5%, respecto a 2019-2020.

Le sigue el mercado de Latinoamérica con 427.936 toneladas con un decrecimiento de -1,7% y, finalmente Medio Oriente con la recepción de 68.032 toneladas, bajando -28,2%.

A nivel de países, los 5 principales destinos son liderados por Estados Unidos con la recepción de 776.533 ton, seguido de China – Hong Kong con 521.723 ton, Países Bajos con 206.351 ton, Colombia con 97.733 ton e Inglaterra con 89.482 ton.

Frutas

Las diez principales frutas exportadas por Chile al mundo, en términos de volumen, fueron las manzanas con 636.145 ton, reflejando un crecimiento de 1,8% respecto a la temporada anterior, seguidas por uvas de mesa (536.448 ton y -11,2%), cerezas (352.474 ton y +54,2%), kiwis (142.778 ton y -1,7%), ciruelas (121.213 ton y -3,4%), peras (120.460 ton y +6,9%), arándanos (117.640 ton y +7,7%), mandarinas (99.767 ton y -19,2%), limones (96.623 ton y +11,7%) y naranjas (93.152 ton y -2,2%).

Según el mercado de destino, la principal fruta exportada a Lejano Oriente fue la cereza (334.566 ton). Mientras que la uva de mesa lideró las exportaciones en Estados Unidos, que recibió 256.945 ton.

Las manzanas se ubican como las principales especies en Latinoamérica (248.045), Europa (171.083 ton), y Medio Oriente (47.609 ton).

Puertos y Orígenes

Las cinco principales regiones exportadoras, en orden decreciente, fueron la VI, VII, RM, V y IV, con el 29,9%, 25,9%, 12,5%, 11,3%, y 9,3% del total exportado, respectivamente.

En cuanto a puertos de embarque, Valparaíso lideró con 1.229.227 toneladas y un incremento de 4% respecto a la temporada pasada. Le siguió San Antonio (982.507 ton y -0,5%), Los Andes (81.369 ton y -16,2%), Coronel (63.789 ton y -15,4%), Coquimbo (56.275 ton y +56,1%), Arica (52.410 ton y -3,8%), San Vicente (48.653 y -0,2%) y el Aeropuerto Arturo Merino Benitex con 31.019 toneladas y un crecimiento de 10, 7%.

Hitos de la Campaña 2020-2021

“Durante la temporada 2020-2021 ocurrieron diversos hechos, algunas muy positivas para la industria frutícola, que deben ser destacadas como parte de un trabajo mancomunado público-privado”, precisó el Presidente de ASOEX, citando hechos como:

Aprobación del Systems Approach para USA, de los Arándanos producidos en las regiones del Ñuble y Bío-Bío, en reemplazo de la fumigación. Ingreso de Paltas a Australia. Ingreso de Cerezas a Vietnam. Aprobación del Systems Approach para carozos y uva de mesa para ingresar a Brasil, reemplazo de la fumigación. Ingreso de las Paltas a Corea. Desestimación por parte de la U.S. Internacional Trade Commission (USITC) de la acusación de productores locales de EEUU acerca del posible daño que causarían los arándanos frescos, refrigerados o congelados importados. Adecuación de la Industria a las nuevas condiciones generadas por el Covid. Elaboración de Manuales y Listas de Verificación, desarrollados por el Comité de Inocuidad de Asoex, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Frutícola.

Asimismo, a la hora de analizar los aprendizajes, Ronald Bown, indicó que “esta temporada, así como nos planteó importantes desafíos, también nos hizo ganar en aprendizajes como el haber afrontado cada desafío a través de una estrategia basada en la unidad del sector, así como también intensificar las actividades de promoción, abarcando la mayor cantidad de mercados posibles y con un mensaje claro sobre calidad, inocuidad, y los aportes a la salud de nuestras frutas. Por otro lado, la búsqueda activa de nuevos mercados para diversificar los destinos de nuestra fruta también es un punto clave, especialmente para mejorar la alta concentración existente de algunas especies”.

Lo que viene

En cuanto a la nueva temporada que se inicia 2021-2022, el dirigente, precisó que se espera alcanzar volúmenes muy similares a los de la temporada que recién finalizó.

Asimismo dijo que la industria está “asumiendo nuevos desafíos derivados, por ejemplo, del Estudio “2030: Juntos, Nuestra fruta Valdrá Más”, con la finalidad de visualizar el futuro de nuestra industria para la siguiente década”.

En el mismo sentido, destacó que “como sector debemos “entender la ´nueva sociedad´, tanto al interior como al exterior del país a fin de caminar juntos en la construcción de un futuro común”.

“Asimismo, estamos trabajando muy intensamente en nuestro principal objetivo que es lograr la sustentabilidad del sector. Debemos analizar y buscar las mejores prácticas y alternativas para abordar temas como el agua, específicamente en lo que se refiere a la eficiencia hídrica, priorizando el consumo humano. También está el cuidado y mantención de la Fitosanidad e Inocuidad, así como la inteligencia artificial, la robotización, la agricultura de precisión para una mejor y mayor productividad. Además, debemos analizar la logística, la infraestructura de los puertos, y nuestros recursos humanos, nuestros trabajadores aportando mayor capacitación para las necesidades futuras y actuales, así como integrar de manera adecuada a la población migrante y finalmente mantener y mejorar la calidad y condición de nuestras frutas“, concluyó.