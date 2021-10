El 67% de los productos de la canasta básica de alimentos anota alzas

Entre los alimentos que más subieron en agosto sobresalen la carne molida de pavo (6,5%), el completo (5,1%), plátano (4,7%) y lechuga (4,7%). El valor per cápita del umbral de la pobreza aumentó a $178.958.

Datos del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) dan cuenta de la variación que ha experimentado la canasta básica de alimentos (CBA), que es empleada para la determinación de la línea de pobreza, a fin de reflejar los hábitos de consumo prevalecientes. En agosto, el valor de la canasta básica de alimentos alcanzó $48.260. Esta cifra representa una variación mensual de 0,4% y una variación acumulada de 4,6% en los últimos doce meses. En ese mes, el 67% de los productos que componen la canasta registró alzas.

Por su parte, el valor de la línea de pobreza —parámetro que sirvió de base para definir en junio el aumento de los montos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)— y de la línea de pobreza extrema por persona equivalente alcanzaron los valores de $178.958 y $119.305, respectivamente, lo que implica una variación mensual de 0,3% en el mes de agosto y una variación en los últimos doce meses de 4,6%.

El monto per cápita del IFE universal es de $177 mil y para una familia promedio de cuatro integrantes el pago es de $500 mil. La vigencia del beneficio es hasta los primeros días de diciembre. Respecto a la variación mensual de la CBA en agosto de este año, esta fue superior a la observada en el mismo mes de 2020 (0,1%). En el caso de la línea de pobreza, se observa un aumento mensual de 0,3%, la que es superior a la vista en agosto del año pasado (0,1%).

Presión de precios

Durante agosto, el Índice de Precios de los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas varió un 0,1%; en tanto, la variación mensual experimentada por el IPC fue 0,4%. La variación acumulada anual de la canasta básica de alimentos fue de 0,8%, y para la línea de pobreza por persona equivalente fue de 2,3%. En el caso del Índice de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que incide en la línea de la pobreza, fue de 2%, en tanto, la variación registrada por el IPC alcanzó 3,2%. Medido en los últimos doce meses el Índice de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas varió 4,9%, en tanto el incremento del IPC alcanzó 4,8%.

En el caso del IPC de los componentes no alimentarios, que también afecta la línea de la pobreza, se encuentra una variación de 4,6%, siendo superior a la registrada en el período de doce meses inmediatamente anterior (4,4% entre julio 2020-2021). Tomás Flores, economista sénior de LyD, advierte sobre la presión inflacionaria que habrá en los próximos meses y que, por ende, afectará el costo de los productos. ‘La inercia inflacionaria es de a lo menos seis meses, por lo cual llegaremos a cerca de 6% este año’, dice el experto, quien agrega que ‘las decisiones del Banco Central —que el miércoles subió en 125 puntos base la tasa de interés— están buscando alterar la trayectoria de inflación a partir del segundo trimestre de 2022’.

Para este año el instituto emisor prevé que el costo de la vida termine en 5,7%. En el octavo mes se presentó un alza en 53 de los productos que componen la CBA. Incrementos importantes se aprecian en el caso de los alimentos, como la carne molida de pavo, el completo, plátano y lechuga, alcanzado una variación mensual de, las dos primeras, 6,5% y 5,1%, respectivamente. Una baja importante es la que se da en el limón, la palta y la bebida gaseosa tradicional, los cuales disminuyeron en 15%, 7,5% y 7,1%, cada una (ver gráfico). En el informe del MDS precisan que en agosto el 67% de los productos que componen la canasta básica de alimentos sufrieron un aumento en sus valores, que en promedio fue de 1,8%. En el caso de los que disminuyeron su valor (23 productos), lo hicieron en un 2,5% en promedio.