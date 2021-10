Fortalecen liderazgo y asociatividad en centenar de jóvenes de Valparaíso

Un centenar de personas participaron en el Encuentro regional de jóvenes rurales: liderazgo, sustentabilidad y valor agregado para emprendedores de la región de Valparaíso, en Chile, una actividad dirigida a generar instancias de vinculación y asociatividad para este sector de la agricultura familiar campesina del país.

La reunión se produjo en el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda, de la comuna Calle Larga, en Valparaíso, a una hora de Santiago. Fue organizada por los institutos de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Permitió profundizar acciones para que los jóvenes puedan acceder a nuevas oportunidades y potenciar el trabajo en el campo, con lo que se busca evitar la migración del campo a la ciudad de las futuras generaciones.

El IICA trabaja desde el 2020 junto a los jóvenes rurales de la región de Valparaíso apoyando a los Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), que tienen como componentes a un grupo de agricultores y a un coordinador que articula y organiza las actividades.

El apoyo contempla un diagnóstico de los agricultores y sus sistemas productivos y un plan de trabajo que se elabora en forma conjunta y con evaluaciones periódicas de la gestión técnica, comercial y económica de dichos sistemas.

En esta ocasión, aprovechando la posibilidad de reunirse al aire libre se pudo pasar de las charlas virtuales a la presencialidad, respetando los protocolos dictados por las autoridades sanitarias.

El evento contó con la participación del subdirector nacional de INDAP, Luis Bravo, quien destacó la iniciativa y la coordinación de las instituciones organizadoras para convocar a los jóvenes.

“Ellos son actores clave para el desarrollo sostenible del mundo campesino y este tipo de iniciativas buscan otorgarles mayores herramientas para que puedan mejorar su desarrollo productivo, pero también conocer sus expectativas y aspiraciones y fue una oportunidad para que otros jóvenes de la zona pudieran motivarlos a emprender, ha sido una actividad excelente”, precisó.

El encuentro reunió a más de 100 jóvenes rurales de toda la región de Valparaíso, entre ellos Catalina Díaz, de la comuna de Quillota, que se dedica a la producción de plantas medicinales y educación en permacultura.

“Ha sido bonito venir a este evento y encontrar a otros jóvenes que también están con desafíos y proyectos similares y con el desafío común que es el agua. Y el nuevo paradigma que tenemos hoy es cuidar a la naturaleza y trabajar con ella y no en su contra. Es esperanzador saber que hay estrategias de sustentabilidad y que están escuchando las voces de los jóvenes para buscar solución a estos temas” dijo Díaz.

La actividad se desarrolló a través de tres módulos: valor agregado, liderazgo y sustentabilidad. Contó con destacados relatores integrados por académicos y profesionales como Sofía Boza, académica de la Universidad de Chile; Fernando Barrera, especialista internacional en Extensión Rural del IICA; y María José Pizarro, profesional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).

Durante la jornada también se realizaron dinámicas de grupo que permitieron fortalecer la colaboración y confianza entre los jóvenes, además se contó con el testimonio de emprendedores del mundo rural que se han dedicado al trabajo en el campo con resultados exitosos en el desarrollo de su trabajo productivo.

Una de ellas fue Estefanía Contreras, de 28 años, agricultora de la comuna de San Esteban, quien agradeció la instancia y destacó la oportunidad para mostrar su trabajo.

“A mí esto me llena de energía, porque uno siente que está haciendo las cosas bien y a la vez es gratificante ver jóvenes que tienen ganas de seguir en la agricultura. Ser elegida como expositora me sorprendió y me dio más fuerzas para seguir con lo que amo que es el campo”, explicó la emprendedora.

Hernán Chiriboga, Representante del IICA en Chile, expresó se requiere “una generación de recambio en el campo de Valparaíso, de Chile y de las Américas, tenemos que tornar al sector agropecuario más atractivo para que la juventud se quede en él, con propuestas innovadoras como agricultura 4.0, con jóvenes agrolíderes que sean capaces de tomar decisiones”.

Finalmente, Patricio Fuenzalida, director regional del INIA La Cruz, dijo que este encuentro es una inspiración para que los jóvenes se sientan motivados a permanecer en el campo.

“La trascendencia histórica de este lugar donde nació el presidente Pedro Aguirre Cerda nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de la educación, de entregar conocimientos a los jóvenes campesinos vinculados a la tierra. Junto al INDAP y el IICA hemos querido poner en valor justamente los mismos énfasis que defendió Cerda, como fue fomentar la educación y que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura y del conocimiento”, manifestó.