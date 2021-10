Meteorólogos prevén más “lluvias sorpresa” para el resto del 2021 en la zona central

Cooperativa.cl

“Probablemente el agua nos acompañe hasta fines de diciembre”, anticipó Luis Salazar, miembro del Centro Nacional de Análisis de la Dirección Meteorológica. Por ahora, se esperan nuevas precipitaciones para el próximo fin de semana, aunque serán “muy bajas”.

La lluvia que sorprendió a los santiaguinos la mañana de este jueves, y que terminó con 5,5 mm de agua caída, no sería la última del 2021, pues “probablemente el agua nos acompañe hasta fines de diciembre”, según Luis Salazar, meteorólogo de la Dirección Meteorológica.

De todos modos, el funcionario del Centro Nacional de Análisis precisó a LUN al menos esta semana “la cobertura nubosa tenderá a disminuir, por lo que este viernes habrá cielos absolutamente despejados -7° de mínima y 24° de máxima- hasta por lo menos el lunes, en toda la zona central, incluyendo la costa”.

“El sábado la máxima estará entre 25° y 26°; el domingo, en torno a los 28°; y el lunes podríamos tener 30°, lo que significa que en sectores más calurosos como Tiltil, Paine o Colina podrían superar esa temperatura”, anticipó.

Por ahora, se espera que en una semana más vuelva el agua: “Para el próximo fin de semana, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, podría volver a caer agua. No será lluvia lluvia, sino que una llovizna. Tres o cuatro gotas, precipitaciones muy bajas”.

Salazar reconoció que “el pronóstico se torna mucho más difícil: los patrones de transporte de humedad, los sistemas frontales ya no son los mismos de antes, la atmósfera busca desesperadamente el equilibrio. Entonces, siempre puede haber sorpresas. En todo caso, yo no creo que ésta sea la famosa lluvia matapajaritos”.

A su vez, su colega Gonzalo Espinosa ratificó que este fenómeno emblemático de la primavera no se puede predecir a largo plazo, pues aparece en los pronósticos solo tres o cuatro días antes, al tiempo que afirmó que “es normal que en una estación de transición, como la primavera, todavía haya vestigios del invierno”.

