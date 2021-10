Corma advierte riesgo para combatir incendios en zona sur ante ocupación y bloqueo de rutas

-El presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, advirtió riesgos para el combate de incendios forestales por los constantes bloqueos y ocupaciones de rutas en la zona sur

del país.

“Donde a nuestro juicio se presenta el mayor riesgo de esta temporada para el combate efectivo de los incendios, y no repetir la experiencia del mega incendio de 2017, es en las cientos de miles de hectáreas del territorio ocupadas en la zona sur, con caminos públicos cortados y protegidas por bandas armadas, que no dudan en disparar a brigadistas, aviones y helicópteros, impidiendo el acceso para el combate de los incendios, poniendo en riesgo poblados completos”, dijo el representante gremial en una declaración pública.

Así, Ugarte dijo que “si no se recupera la posibilidad de acceder a ellos, o no se cuente con la protección

necesaria para la acción de los brigadistas, no será posible concurrir en su auxilio”.

Declaración Pública

Frente a la decisión de decretar Estado de Excepción en la Macrozona Sur, la Corporación Chilena de la Madera- Corma-, gremio que agrupa a pequeñas, medianas y grandes empresas del sector forestal, declara lo siguiente: